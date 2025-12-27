27 Aralık
Galatasaray'da Ugarte için Torreira ve Muslera devrede

Galatasaray'ın, Manchester United forması giyen Uruguaylı yıldız Manuel Ugarte'yi kiralık olarak gündemine aldığı iddia edildi.

calendar 27 Aralık 2025 12:41
Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Ugarte için Torreira ve Muslera devrede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da isimler de ortaya çıkıyor.
 
Teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda kadrodaki eksikleri gidermeyi hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim ilk olarak orta saha transferine odaklanacak.
 
Fransız basınına göre Galatasaray'ın Manchester United'da oynayan 24 yaşındaki Manuel Ugarte'yi istediği vurgulandı.
 
Uruguaylı futbolcunun orta sahada 6 ile 8 numarada oynadığı ve defansif anlamda güçlü olduğu anımsatıldı. Haberin detayında, sarı-kırmızılıların Ugarte'yi Manchester United'dan kiralayabileceğini dile getirdi.
 
2024-2025 sezonunda PSG'den Manchester United'a 50 milyon euroya transfer olan Ugarte'nin ara transferde Avrupa'da bir kulübe kiralanabileceği kaydedildi.
 
LYON VE NAPOLI DEVREDE
 
Uruguaylı yıldız için İtalya'dan Napoli ve Fransa'dan Olympique Lyon'un da devrede olduğu öne sürüldü.
 
Manchester United'ın kısa sürede 24 yaşındaki yıldızın geleceğiyle ilgili karar vereceği aktarıldı.
 
MUSLERA VE TORREIRA FAKTÖRÜ
 
Manuel Ugarte transferinde Galatasaray'ın Uruguaylı isimleri Lucas Torreira ve Fernando Muslera'nın etkili olması bekleniyor. 
 
Uruguay Milli Takımı'nda Torreira ve Muslera ile beraber oynayan Ugarte'nin sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak bakabileceği kaydedildi.
 
BU SEZON 12 MAÇA ÇIKTI
 
Manuel Ugarte, bu sezon Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United'da 12 resmi maçta görev aldı.
 
Premier Lig'de 11 karşılaşmaya çıkan Uruguaylı yıldız, Lig Kupası'nda da 1 kez forma giydi. 432 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı yapamadı.
 
STOPER DE OYNUYOR
 
Defansif orta saha olarak görev yapan Manuel Ugarte, zaman zaman stoperde de şans bulabiliyor.
 
Uruguay Milli Takımı'nda stopere geçen Ugarte, savunma gücü sayesinde başarılı bir görüntü çiziyor.
 
Galatasaray'da da Ugarte'nin hem stoper hem de orta saha olarak forma giymesinin avantaj sağlayabileceği vurgulanıyor.
