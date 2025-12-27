27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
13:30
27 Aralık
Parma -Fiorentina
14:30
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
18:00
27 Aralık
Benin-Bostvana
15:30
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
17:00
27 Aralık
Torino-Cagliari
17:00
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
13:30
27 Aralık
West Ham United-Fulham
18:00
27 Aralık
Liverpool-Wolves
18:00
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
18:00
27 Aralık
Arsenal-Brighton
18:00
27 Aralık
Burnley-Everton
18:00
27 Aralık
N. Forest-M.City
15:30
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
19:00
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
16:00
27 Aralık
Livingston-Celtic
18:00

Van Persie, Fenerbahçe için devrede!

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, Quinten Timber'a Fenerbahçe için ikna etmeye çalışacak.

calendar 27 Aralık 2025 11:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Van Persie, Fenerbahçe için devrede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Devre arasında orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, bir numaralı hedef olarak yeniden Quinten Timber'ı belirledi.

24 yaşındaki oyuncuyla daha önce bir görüşme yapılmış ancak Timber, Fenerbahçe'nin bu teklifini 'teşekkür ederim. Önceliği Avrupa'nın 5 büyük ligi' diyerek kibarca reddetmişti. Fakat Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco'yla yaptığı transfer görüşmesinin ardından yeniden Hollandalı yıldıza öncelik verdi.

İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK


Sarı-lacivertliler, Feyenoord teknik direktörü olan eski yıldızları Robin van Persie'yi devreye sokma kararı aldı ve Timber'a Fenerbahçe'yi anlatmasını istedi.

Persie, oyuncusunu kaybetmek istemese de kulübüne para kazandırmak ve Fenerbahçe'ye yardımcı olmak için Timber'la görüşerek, ikna etmeye çalışacak. Sarı-lacivertliler de daha önce önerdiği maaşı çok daha üzerine çıkma kararı aldı ve Timber'a senelik 6 milyon euro civarında ücret teklif edecek.

TRANSFERDE ZORLU RAKİPLER

Fenerbahçe'nin yanı sıra Quinten Timber'ı Serie A'nın son şampiyonu Napoli, İngiliz ekibi Brentford ile Alman devleri Borussia Dortmund, Leipzig ve Bayer Leverkusen de takip ediyor. Ancak en ısrarcı takım sarı-lacivertliler...

VAN PERSIE İLE 22 MAÇA ÇIKTI

2022'de Utrecht'ten 7 milyon 400 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Quinten Timber, Feyenoord'un önemli isimlerinden biri... En iyi dönemini Arne Slot'la yaşasa da Robin van Persie'nin de vazgeçilmezlerinden oldu.. Timber, van Persie yönetiminde 22 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.