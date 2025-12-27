Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu toplantısında 31 Ağustos 2025 itibari ile toplam borcun 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olduğu açıklandı.
Siyah-beyazlılarda, 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla borcu, 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 lira olarak açıklanmıştı.
Öte yandan siyah-beyazlıların bir yılda yaklaşık 1.1 Milyar TL faiz borcu ödemek zorunda kaldığı belirtildi.
Ayrıca Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılında sözleşme imzalanan 10 futbolcuya karşı sözleşme yükümlülüğünün 158 Milyon € olduğu açıklandı.
