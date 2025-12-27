27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
0-067'
27 Aralık
Parma -Fiorentina
0-035'
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
18:00
27 Aralık
Benin-Bostvana
15:30
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
17:00
27 Aralık
Torino-Cagliari
17:00
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-072'
27 Aralık
West Ham United-Fulham
18:00
27 Aralık
Liverpool-Wolves
18:00
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
18:00
27 Aralık
Arsenal-Brighton
18:00
27 Aralık
Burnley-Everton
18:00
27 Aralık
N. Forest-M.City
15:30
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
19:00
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
16:00
27 Aralık
Livingston-Celtic
18:00

Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu toplantısında 31 Ağustos 2025 itibari ile toplam borcu açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu toplantısında 31 Ağustos 2025 itibari ile toplam borcun 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olduğu açıklandı.

Siyah-beyazlılarda, 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla borcu, 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 lira olarak açıklanmıştı.

Öte yandan siyah-beyazlıların bir yılda yaklaşık 1.1 Milyar TL faiz borcu ödemek zorunda kaldığı belirtildi.

Ayrıca Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılında sözleşme imzalanan 10 futbolcuya karşı sözleşme yükümlülüğünün 158 Milyon € olduğu açıklandı.









SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
