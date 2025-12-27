Beşiktaş'ta kadro dışı gerçeği ortaya çıktı!

Rafa Silva krizini çözemeyen Beşiktaş'ta flaş bir gelişme daha yaşandı. 17 Ekim'de kaptanlıkları ellerinden alınan kaleci Mert Günok ve kulübün altyapısından yetişen efsaneleşmiş ismi Necip Uysal kadro dışı bırakıldı.
Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin raporu doğrultusunda iki oyuncu için böyle bir karar alındığı bildirildi.
Kulüpten şu duyuru yapıldı: "Teknik heyetimizin raporu, yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Necip ile Mert, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir."
KAPTANLIK DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLEDİ
Özellikle kaptanlığın el değiştirmesinden sonra bu futbolcuların moral olarak çöktüğü öğrenilirken, takıma katkılarının olmaması süreçte rol oynadı.
YÖNETİM: FUTBOLU BIRAK NECİP
Sabah'ın haberine göre, Necip'in, yönetimle görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede Necip'in, "Futbolu bırak" ifadelerine, "Niye bırakayım" yanıtını verdiği, daha sonra Yalçın'ı aradığı ama hocasının da telefonu açmadığı, birkaç gün düşündükten sonra kararını vereceği aktarıldı.
NECİP UYSAL'IN AÇIKLAMASI
Kadro dışı kararı sonrası Fatih Doğan'a konuşan Necip Uysal, "Bizim bildiğimiz de yapılan açıklama kadar. Sergen hocanın sportif kararı dediler. Bildiğimiz başka bir gerekçe yok. Denedim ama hocayla da henüz konuşamadık. 22 yıldır şerefle formasını giydiğim camiama en ufak zarar verecek bir ifade kullanmak istemiyorum. O yüzden süreci anlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
"BU KARAR YAKIŞMIYOR"
Fatih Doğan konuyla alakalı yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Böyle bir ortamda söylenecek fazla bir söz yok. Gördüğümüz kadarıyla iki futbolcunun herhangi bir hatası, kusuru yok. Sergen Yalçın'ın da acıması yok. Ne 22 yılın hatırını görüyor ne de Türkiye'nin en tecrübeli ve Dünya Kupası'na gitme hazırlığı yapan Mert Günok'a ihtiyaç duyuyor. Eğer spesifik bir sebebi varsa açıklarlardı. Ama bu davranışlar Beşiktaş'a bir şey kazandırır mı derseniz düşünmüyorum. 22 yıldır bu takımda oynayan ve kaptanlık yapan bir oyuncu bu şekilde gönderilmez. Gidebilir, futbolu bırakabilir ama iyi ve saygın bir vefayı hak ediyor. Bu yakışan bir veda değil. Kaptan Necip de kaptan Mert de daha şık bir vedayı hak ediyordu. Bu tavrın Beşiktaş'ın kültürüyle, değerleriyle örtüştüğünü düşünmüyorum. Yakışmadığına inanıyorum."
