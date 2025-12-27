27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
13:30
27 Aralık
Parma -Fiorentina
14:30
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
18:00
27 Aralık
Benin-Bostvana
15:30
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
17:00
27 Aralık
Torino-Cagliari
17:00
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
13:30
27 Aralık
West Ham United-Fulham
18:00
27 Aralık
Liverpool-Wolves
18:00
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
18:00
27 Aralık
Arsenal-Brighton
18:00
27 Aralık
Burnley-Everton
18:00
27 Aralık
N. Forest-M.City
15:30
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
19:00
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
16:00
27 Aralık
Livingston-Celtic
18:00

Beşiktaş'ta kadro dışı gerçeği ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Necip Uysal'ın yönetimle görüştüğü ortaya çıktı.

calendar 27 Aralık 2025 10:44 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 11:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta kadro dışı gerçeği ortaya çıktı!
Rafa Silva krizini çözemeyen Beşiktaş'ta flaş bir gelişme daha yaşandı. 17 Ekim'de kaptanlıkları ellerinden alınan kaleci Mert Günok ve kulübün altyapısından yetişen efsaneleşmiş ismi Necip Uysal kadro dışı bırakıldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin raporu doğrultusunda iki oyuncu için böyle bir karar alındığı bildirildi.

Kulüpten şu duyuru yapıldı: "Teknik heyetimizin raporu, yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Necip ile Mert, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir."


KAPTANLIK DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLEDİ

Özellikle kaptanlığın el değiştirmesinden sonra bu futbolcuların moral olarak çöktüğü öğrenilirken, takıma katkılarının olmaması süreçte rol oynadı.

YÖNETİM: FUTBOLU BIRAK NECİP

Sabah'ın haberine göre, Necip'in, yönetimle görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede Necip'in, "Futbolu bırak" ifadelerine, "Niye bırakayım" yanıtını verdiği, daha sonra Yalçın'ı aradığı ama hocasının da telefonu açmadığı, birkaç gün düşündükten sonra kararını vereceği aktarıldı. 

NECİP UYSAL'IN AÇIKLAMASI

Kadro dışı kararı sonrası Fatih Doğan'a konuşan Necip Uysal, "Bizim bildiğimiz de yapılan açıklama kadar. Sergen hocanın sportif kararı dediler. Bildiğimiz başka bir gerekçe yok. Denedim ama hocayla da henüz konuşamadık. 22 yıldır şerefle formasını giydiğim camiama en ufak zarar verecek bir ifade kullanmak istemiyorum. O yüzden süreci anlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"BU KARAR YAKIŞMIYOR"

Fatih Doğan konuyla alakalı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir ortamda söylenecek fazla bir söz yok. Gördüğümüz kadarıyla iki futbolcunun herhangi bir hatası, kusuru yok. Sergen Yalçın'ın da acıması yok. Ne 22 yılın hatırını görüyor ne de Türkiye'nin en tecrübeli ve Dünya Kupası'na gitme hazırlığı yapan Mert Günok'a ihtiyaç duyuyor. Eğer spesifik bir sebebi varsa açıklarlardı. Ama bu davranışlar Beşiktaş'a bir şey kazandırır mı derseniz düşünmüyorum. 22 yıldır bu takımda oynayan ve kaptanlık yapan bir oyuncu bu şekilde gönderilmez. Gidebilir, futbolu bırakabilir ama iyi ve saygın bir vefayı hak ediyor. Bu yakışan bir veda değil. Kaptan Necip de kaptan Mert de daha şık bir vedayı hak ediyordu. Bu tavrın Beşiktaş'ın kültürüyle, değerleriyle örtüştüğünü düşünmüyorum. Yakışmadığına inanıyorum."



