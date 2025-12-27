Fenerbahçe Beko, yılı galibiyetle kapattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, Glint Manisa Basket'i konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 93-79 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, galibiyet sayısını 11'e çıkardı. Glint Manisa Basket ise 10. mağlubiyetini yaşadı.
