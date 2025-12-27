27 Aralık
Livakovic için transfer savaşı!

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'e İtalya'nın Genoa takımı, satın alma opsiyonlu teklif yaptı.

27 Aralık 2025
Haber: Sporx.com
Livakovic için transfer savaşı!
Fenerbahçe'nin Girona'ya kiraladığı ancak istediği süreyi alamadığı için İspanya'dan ayrılan Dominik Livakovic'e resmi teklif geldi.

İTALYA'DAN RESMİ TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Genoa, Dominik Livakovic için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Haberde Hırvat kaleciyi isteyen bir diğer kulüp Dinamo Zagreb'in oyuncuyla anlaştığı kaydedildi.

SADECE ZAGREB'İ İSTİYOR

Öte yandan Sercan Hamzaoğlu'nun bildirdiğine göre, Livakovic Dinamo Zagreb'ten başka yere gitmek istemiyor. Hırvat kalecinin maaşında indirimi de kabul etti ettiği kaydedildi.

Zagreb'in sezon sonu 3 milyon euro satın alma opsiyonlu teklifini bu hafta Fenerbahçe'ye ileceği aktarıldı. Transferde kararın artık Fenerbahçe'de olduğu belirtildi.

30 yaşındaki kaleci, bu sezon İspanya'da hiç süre almadı. 
