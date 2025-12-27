27 Aralık
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için süreyi uzattı

Inter'in devre arasında ayrılığa izin vermemesi sonrası Galatasaray, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için sezon sonunu hedefledi.

27 Aralık 2025 10:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için süreyi uzattı
Galatasaray, sezon başında Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağlamıştı.
 
Inter'in 30 milyon euroluk bonservis talebi sonrası, sarı-kırmızılılarda bu transfer gerçekleşmedi.
 
Wilfried Singo, Victor Osimhen ve Uğurcan Çakır için 135 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyen sarı-kırmızılılar, bütçede yer kalmadığından A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı için ısrarda bulunmamıştı.
 
INTER DEVRE ARASINDA GÖNDERMEYECEK
 
Inter'de sezonun ilk yarısında oldukça etkili bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili kararın netleştiği öğrenildi. Serie A devinin, bu ayrılığa ocak ayında izin vermeyeceği belirtildi.
 
31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ihtimalini düşünerek Inter'in yeni anlaşma beklentisine ısrarlı isteklere rağmen olumlu dönüş yapmıyor.
 
SEZON SONUNDA HAMLE PLANI
 
Galatasaray, sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu için girişimde bulunacak. 
 
Sarı-kırmızılılar, Hakan Çalhanoğlu'nun 1 yıl kalacak olan sözleşmesini fırsata çevirerek bonservis bedelini düşürecek.
 
İtalyan basınında çıkan haberlerde, başarılı oyuncunun önümüzdeki yaza bonservis bedelini 15 milyon euroya kadar indirmeyi planladığı belirtildi.
 
Juventus'un da gündeminde olan milli futbolcunun, eşinin de Türkiye'ye gelmeyi istemesi transferde Galatasaray'ın elini güçlendiren etkenlerden bir tanesi.
 
200 MAÇTA 80 GOLE KATKI
 
2021 yılından bu yana Inter forması giyen ve İtalyan ekibiyle 200 maça çıkıp 45 gol, 35 asist üreten Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla ise 102 karşılaşmada 22 kez ağları havalandırdı. Milli yıldızın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
 
HER YERDE GALATASARAY
 
Hakan Çalhanoğlu, Almanya'daki futbol merkezinde düzenlenen turnuvalarda Galatasaray formalı takımla birlikte poz verirken, babası Hüseyin Çalhanoğlu da giydiği sarı-kırmızılı formayla dikkat çekti.
 
  • KL
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.