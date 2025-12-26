Robert Lewandowski: 'Henüz karar vermedim'

Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili konuştu.



Katalan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda biten ve kontratında uzatma opsiyonu da yer alan Lewandowski, "Karar vermek için hala vaktim var. Henüz nerede oynamak istediğimi bilmiyorum, bu büyük ölçüde kulübün planlarına ve benim isteklerime bağlı." sözlerini sarf etti.



37 yaşındaki Lewandowski, "Bunların muhtemelen futbol kariyerimin son yılları olduğunu biliyorum. Bu yüzden hala büyük hedeflerim var." dedi.



Barcelona forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Lewandowski, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.



