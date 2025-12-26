26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
0-2
26 Aralık
M. United-Newcastle
1-069'
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
1-0
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
0-0
26 Aralık
Fas-Mali
1-165'
26 Aralık
Genk-Club Brugge
3-5
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
1-269'
26 Aralık
Leicester City-Watford
1-2

Robert Lewandowski: "Henüz karar vermedim"

Barcelona forması giyen ve Katalan temsilcisi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili kararını henüz vermediğini söyledi.

calendar 26 Aralık 2025 23:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili konuştu.

Katalan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda biten ve kontratında uzatma opsiyonu da yer alan Lewandowski, "Karar vermek için hala vaktim var. Henüz nerede oynamak istediğimi bilmiyorum, bu büyük ölçüde kulübün planlarına ve benim isteklerime bağlı." sözlerini sarf etti.

37 yaşındaki Lewandowski, "Bunların muhtemelen futbol kariyerimin son yılları olduğunu biliyorum. Bu yüzden hala büyük hedeflerim var." dedi.

Barcelona forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Lewandowski, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
