Beşiktaş Divan Kurulu'nda transfer açıklaması

Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı olağan divan kurulu toplantısı, gerçekleştirildi. Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki toplantıda siyah-beyazlı kulübün borcu 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olarak ilan edildi.
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim olarak projelerin son durumu hakkında siyah-beyazlı camiaya bilgi verdi. Serdal Adalı ayrıca devre arası transferleriyle ilgili önemli ifadeler kullandı.
SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI
TARİHİ BORÇLANMA KARARI
Serdal Adalı: "Sponsorluk ağında rakiplerin gerisinde kaldığımız süreçler yaşadık. Mali kazanımlarımızı arttırmak temel önceliklerimizden biridir. Sponsorluk anlaşmalarımızı yukarı taşıyacak sürece başlıyoruz. Yeni iş birlikleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Mali yapımızı kişilerin inisiyatifinden çıkaracağız. Yeni dönemde görevdeki her yönetim, kendi dönemindeki bütçe açığından sorumlu olacaktır. Bütçeyi aşan yönetim, aradaki farkı kendi cebinden karşılasın istiyoruz.
Bizler de her türlü finansal farkı kapatmayı taahhüt ediyoruz. Bu koltuktan kulübümüze tek bir açık bırakmadan kalkacağımızın sözünü veriyorum.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Serdal Adalı: "Sergen Yalçın ve teknik ekibin yoğun gayretlerine teşekkür ederim. Oyun gücümüz bu seviyedeyken, kaçan pozisyonların skora dönüşmesi sadece bir an meselesi. Skor geçici, güçlü oyun kalıcıdır. Bu performans, ikinci yarıda seri galibiyetler beklememizi sağlıyor. Takımda yukarı yönde bir gidiş var. Transferlerle bu gidişatı yukarılara taşımak istiyoruz.
TFF limitleri nedeniyle Arroyo ve Elan Ricardo genç gibi oyuncular aldık. Birini 8 milyon euroya satıldı, diğeri kiralandı. Ekonomik girdi sağlandı. Bu oyuncular bize uymadı. Toplamda 9 milyon euro kazandık.
Beşiktaş'ın transfer stratejisi; finansal disiplinden taviz vermeden, doğrudan ilk 11'de oynayabilecek ve takıma anında güç katacak nokta atışı isimleri kadroya dahil etmektir."
NECİP UYSAL VE MERT GÜNOK
Serdal Adalı: "Teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ve Mert Günok'la yeni dönem planlamalarımızda yer almayacakları kendilerine bildirilmiştir. Her iki isimden de kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Her iki oyuncumuza da emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyor, kararın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."
Serdal Adalı: "Süleyman Seba dönemindeki gibi yönetim sürelerini 2 yıla indirmek istiyoruz. Gelen yönetim 2 yılda yapacağını yapsın. Yapamayan için kararı bu camia versin."
Serdal Adalı: "Görevden kaçanların enkazını kaldırmaya çalışıyoruz. 20 günde ne yaptık da Mali Genel Kurul'da bize bu tepkileri gösterdiniz? Plan ve projelerin tohumları atılırken, 20 gün için böyle bir tepki ile karşılaşmak ne kadar adil? Bu zamansız saldırıların altında art niyet var!
Beşiktaş sahipsiz değildir! İbra sürecinde ayım yapıldı, ibra gerçekleşti ama bir de mahkeme süreci yaşıyoruz! Bunlar Beşiktaş'a yakışmıyor! Artık Beşiktaş'ın başarısı için kenetlenme zamanı!"
"SOSYAL MEDYA OPERASYONU!"
Serdal Adalı: "Son dönemde sosyal medya üzerinden sistematik yapılan saldırılarla ilgili çarpıcı veriler elde ettik. Yüzlerce 'İstifa' mesajının aynı resimlerle yapılması, bu işin organik olmadığını gösteriyor. Bu paylaşımlarının %68'inin benzer olduğunu gördük. Ve bu paylaşımların benzer merkezden çıktığı tespit edildi. Dijital belgelerle bunlar belgelendi. Deşifre olan biri hesabını kapattı. Suni gündemlere, operasyonla izin vermeyeceğiz. Bizim hedefimiz Beşiktaş'ın başarısı ve huzurudur."
Serdal Adalı: "Klavye başında sahte hesapların arkasına saklanarak camiaya yön verilme çabası beyhudedir! Beşiktaş hoca değişiklikleri ile çok zaman kaybetti, önemli olan istikrardır. Operasyonlara boyun eğmeden, Beşiktaş'ı güzel yarınlara götürmek için uğraşmaya devam edeceğiz."
SANCAKTEPE PROJESİ
Serdal Adalı: "Sancaktepe'de toplam 21 dönüm arazi üzerine kurulu iki büyük tesisi camiamıza kazandırmıştık. İlk tesiste 2600 kişilik stadyum, nizami futbol sahası ve konaklamalı kamp merkezine sahip. Diğer tesis ise 2500 kişi kapasiteli, çok amaçlı spor komplesi ve konaklama alanı, idari merkezleri kapsıyor. Birçok branşın Anadolu yakasında üssü olacak. Kadın Futbol Takımımızın ana merkezi de Sancaktepe'ye taşınacaktır.
Spor operasyonlarında tasarruf sağlayacağız. Spor okulları ile de gelir kaynağı oluşturuyoruz. Güreş ve boks şubelerinin yerleşimlerini tamamladı."
AKATLAR PROJESİ
Serdal Adalı: "Akatlar'da mevcut basketbol salonunun çevresinde yer alan 20 dönümlük arazide dönüşüm süreci yürütüyoruz. İşgalci konumda olan yerlerin tahliye işlemlerini sonuçlandırdık. Yıkım ve altyapıyı da tamamladık. Alanda yapı-kayıt belgesi olan hak sahipleriyle süreci bakanlık üzerinden takip ediyoruz. Yerleşim alanı olması sebebiyle konuya titizlikle yaklaşıyoruz.
Akatlar projemizdeki mimari ve mühendislik süreci devam ediyor. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra inşaat sürecine hızla başlayacağız. proje bittiğinde basketbol, voleybol, hentbol ve tekerli sandalye basketbol tesislerimiz için dev bir spor üssü olacak."
AKARETLER
Serdal Adalı: "Akaretler'de B Blok güçlendirme çalışmalarını 5 ayda tamamladık. Bu bloğun uzun süreli kiralanması için görüşmelere hız verdik.
Manevi miras olan C Blok ile ilgili hayalleri gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir katı Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın aziz hatırasına ev sahipliği yapacak. Amacımız Seba ruhunu, gelecek nesillere hissettirmek. Yıllardır beklenen lokal hayata geçiyor. C bloğun bir katını sizler için loka yapacağız. Divan Kurulu Başkanımız Ahmet Ürkmezgil'e bu anlamda destekleri için teşekkür ederim."
DİKİLİTAŞ PROJESİ
Serdal Adalı: "Dikilitaş adı gibi Beşiktaş'ın ekonomik bağımsızlığının teminatıdır! Beşiktaş'ı borç yükünden kurtaracak en somut adımdır. Bu projeye çok önem veriyoruz. Sportif faaliyetlerimiz dışında gelirlerimizi arttırmak ve büyümeye devam etmek zorundayız. 2026'nın ikinci çeyreğinde nakit akışını başlatmak istiyoruz. İyi şekilde ilerliyoruz, Bakanlarla ile bir araya geldik ve imzalar atıldı.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve bürokratlarına, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun.
Emlak Konut ile protokol yapıldı, böylece projemiz devlet güvencesi altına alındı. Belediye ile proje onay süreci devam ediyor. Ruhsat işleri de hızla ilerliyor. Beşiktaş Belediye Başkanı'na da teşekkür ederim. Projeye engel kalmadı.
Masada iki proje modeli var. En uygununu seçerek uygulamaya geçeceğiz. Dikilitaş ile ilgili her şeyin en doğru şekilde paylaşılacağı web portalı da hayata geçireceğiz. Bu projede en önemli şey şeffaflık ve camiada kimsenin aklında soru işareti kalmasın istiyoruz.
Kolay süreç değil, gerçekten zorluklar var. Biz zoru kolaya çevirmek için buradayız. Aklımızı, gücümüzü ve vizyonumuzu ortaya koyarak böyle birçok projeyi hayata geçireceğiz."
FULYA'DAN GELEN PARA
Serdal Adalı: "Fulya'dan daha fazla zarar etme için başka firma ile anlaşa yoluna gittik. MHS Gayrimenkul ile anlaştık. 44 Milyon TL'lik kira borcu, faizleri ile birlikte 88 Milyon TL olarak tahsil edildi. Aşçıoğlu'ndan alacakları yeni firmadan tahsil ettik ve devir gerçekleşti. Kulübün her kuruşu alındı, taşınmazın üstündeki işgal son buldu. Yıllarca sürecek mahkeme süreci yerine Beşiktaş'a para kazandırmayı seçtik. Bazı çevrelerdeki hülle iddiası da gerçek değil. MHS Gayrimenkul'un eski firma ile alakası yok."
EUROLEAGUE
Serdal Adalı: "Basketbolda yeniden bir ekol haline geldik. Parkede son drece üretken ve Beşiktaş ruhunu yansıtan bir takım izliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Ligde namağlup gidiyoruz ve Avrupa'da kupa umudumuzu sürdürüyoruz. EuroLeague'de kalıcı bir marka olmak istiyoruz."
"DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ..."
Serdal Adalı: "Hentbol bir diğer gururumuz... Tarihi namağlup şampiyonlukla üstünlüğünü ilan eden kulübümüz göğsümüzü kabarttı. Bireysel branşlarda kazandığı uluslararası madalyalar ve kırdığı rekorlarla dünyanın en büyük spor kulübü vizyonunu da sahaya yansıttık. Her branşta kürsüyü hedefleyen başarı grafiği, kulübün güçlü kurumsal hafızasının ve altyapıya dayalı madalya fabrikası stratejisinin bir sonucudur."
Serdal Adalı: "Futbolda sistematik hale gelen hakem hataları tahammül sınırlarını aştı! Biz, hakemden bile gol yediğimizi gördük. 40 yıldır haksızlıklarla mücadele ediyoruz. Basketbolda da çifte standart uygulanmaya başlandı!
Haklı eleştirileri yapan hocamız ve yöneticilerimize orantısızız ceza en somut örneklerdir! İhtar yerine en ağır para cezaları, bu tutumun yansımasıdır! Emeğimizi, masa başındaki yaptırımlara teslim etmeyeceğiz! Asla pes etmeyeceğiz."
Serdal Adalı: "Sezonun ilk yarısında aldığımız sonuçlar her ne kadar tabelada bizi mutlu etmese de sahadaki gerçekler çok daha farklı bir tablo çiziyor. Örneğin, pozisyon üretiminde lideriz. Ligin en çok gol pozisyonuna giren takımı olmamız, kurduğumuz sistemin işlemeye başladığının sinyallerini veriyor.
İlk haftalara oranla sürekli gelişen, rakipten çekinmeyen ve oyunu domine eden bir kimliğe büründük. Geçtiğimiz seneden farklı olarak ruhu olan ve mücadele eden bir takımımız var."
YABANCI VAR HAKEMİ
Serdal Adalı: "TFF ve MHK ziyaretlerimde de söyledim, çözüm önerileri sundum. Yabancı VAR artık kaçınılmaz bir gereklilik. Emeğimizi ve alın terimizi yedirmeyeceğiz! Bir adım da geri atmayacağız! Camiamızın bu konuda tek ses olacağına inancımız tamdır. Biz birlikteyken alamayacağımız hiçbir hak yoktur!
Nezaketimizi zayıflık sanıyor olabilirler, sertliği ekranlarda bağırmak olarak da algılayabilirler. Beşiktaş için bedel ödemeye devam ediyoruz, devam edeceğim!
Henüz bir yılım doldu, görev süremin 3'te 1'i ceza ile geçti! Hangi kulüp başkanı bu kadar ağır cezalar aldı? Ödediğim para cezalarını saymıyorum bile!"
FENERBAHÇE MAÇLARI
Serdal Adalı: "Yılın son derbisini deplasmanda kazanan takımı, teknik heyeti gönülden kutluyorum. Yılı şanımıza yakışır derbi galibiyeti ile uğurladık. 4 Ocak'ta parkedeki derbiyle yeni yılı zaferle selamlamayı arzuluyoruz."
BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI
Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu toplantısında 31 Ağustos 2025 itibari ile toplam borcun 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olduğu açıklandı.
Siyah-beyazlılarda, 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla borcu, 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 lira olarak açıklanmıştı.
Öte yandan siyah-beyazlıların bir yılda yaklaşık 1.1 Milyar TL faiz borcu ödemek zorunda kaldığı belirtildi.
Ayrıca Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılında sözleşme imzalanan 10 futbolcuya karşı sözleşme yükümlülüğünün 158 Milyon € olduğu açıklandı.
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim olarak projelerin son durumu hakkında siyah-beyazlı camiaya bilgi verdi. Serdal Adalı ayrıca devre arası transferleriyle ilgili önemli ifadeler kullandı.
SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI
TARİHİ BORÇLANMA KARARI
Serdal Adalı: "Sponsorluk ağında rakiplerin gerisinde kaldığımız süreçler yaşadık. Mali kazanımlarımızı arttırmak temel önceliklerimizden biridir. Sponsorluk anlaşmalarımızı yukarı taşıyacak sürece başlıyoruz. Yeni iş birlikleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Mali yapımızı kişilerin inisiyatifinden çıkaracağız. Yeni dönemde görevdeki her yönetim, kendi dönemindeki bütçe açığından sorumlu olacaktır. Bütçeyi aşan yönetim, aradaki farkı kendi cebinden karşılasın istiyoruz.
Bizler de her türlü finansal farkı kapatmayı taahhüt ediyoruz. Bu koltuktan kulübümüze tek bir açık bırakmadan kalkacağımızın sözünü veriyorum.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Serdal Adalı: "Sergen Yalçın ve teknik ekibin yoğun gayretlerine teşekkür ederim. Oyun gücümüz bu seviyedeyken, kaçan pozisyonların skora dönüşmesi sadece bir an meselesi. Skor geçici, güçlü oyun kalıcıdır. Bu performans, ikinci yarıda seri galibiyetler beklememizi sağlıyor. Takımda yukarı yönde bir gidiş var. Transferlerle bu gidişatı yukarılara taşımak istiyoruz.
TFF limitleri nedeniyle Arroyo ve Elan Ricardo genç gibi oyuncular aldık. Birini 8 milyon euroya satıldı, diğeri kiralandı. Ekonomik girdi sağlandı. Bu oyuncular bize uymadı. Toplamda 9 milyon euro kazandık.
Beşiktaş'ın transfer stratejisi; finansal disiplinden taviz vermeden, doğrudan ilk 11'de oynayabilecek ve takıma anında güç katacak nokta atışı isimleri kadroya dahil etmektir."
NECİP UYSAL VE MERT GÜNOK
Serdal Adalı: "Teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ve Mert Günok'la yeni dönem planlamalarımızda yer almayacakları kendilerine bildirilmiştir. Her iki isimden de kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Her iki oyuncumuza da emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyor, kararın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."
Serdal Adalı: "Süleyman Seba dönemindeki gibi yönetim sürelerini 2 yıla indirmek istiyoruz. Gelen yönetim 2 yılda yapacağını yapsın. Yapamayan için kararı bu camia versin."
Serdal Adalı: "Görevden kaçanların enkazını kaldırmaya çalışıyoruz. 20 günde ne yaptık da Mali Genel Kurul'da bize bu tepkileri gösterdiniz? Plan ve projelerin tohumları atılırken, 20 gün için böyle bir tepki ile karşılaşmak ne kadar adil? Bu zamansız saldırıların altında art niyet var!
Beşiktaş sahipsiz değildir! İbra sürecinde ayım yapıldı, ibra gerçekleşti ama bir de mahkeme süreci yaşıyoruz! Bunlar Beşiktaş'a yakışmıyor! Artık Beşiktaş'ın başarısı için kenetlenme zamanı!"
"SOSYAL MEDYA OPERASYONU!"
Serdal Adalı: "Son dönemde sosyal medya üzerinden sistematik yapılan saldırılarla ilgili çarpıcı veriler elde ettik. Yüzlerce 'İstifa' mesajının aynı resimlerle yapılması, bu işin organik olmadığını gösteriyor. Bu paylaşımlarının %68'inin benzer olduğunu gördük. Ve bu paylaşımların benzer merkezden çıktığı tespit edildi. Dijital belgelerle bunlar belgelendi. Deşifre olan biri hesabını kapattı. Suni gündemlere, operasyonla izin vermeyeceğiz. Bizim hedefimiz Beşiktaş'ın başarısı ve huzurudur."
Serdal Adalı: "Klavye başında sahte hesapların arkasına saklanarak camiaya yön verilme çabası beyhudedir! Beşiktaş hoca değişiklikleri ile çok zaman kaybetti, önemli olan istikrardır. Operasyonlara boyun eğmeden, Beşiktaş'ı güzel yarınlara götürmek için uğraşmaya devam edeceğiz."
SANCAKTEPE PROJESİ
Serdal Adalı: "Sancaktepe'de toplam 21 dönüm arazi üzerine kurulu iki büyük tesisi camiamıza kazandırmıştık. İlk tesiste 2600 kişilik stadyum, nizami futbol sahası ve konaklamalı kamp merkezine sahip. Diğer tesis ise 2500 kişi kapasiteli, çok amaçlı spor komplesi ve konaklama alanı, idari merkezleri kapsıyor. Birçok branşın Anadolu yakasında üssü olacak. Kadın Futbol Takımımızın ana merkezi de Sancaktepe'ye taşınacaktır.
Spor operasyonlarında tasarruf sağlayacağız. Spor okulları ile de gelir kaynağı oluşturuyoruz. Güreş ve boks şubelerinin yerleşimlerini tamamladı."
AKATLAR PROJESİ
Serdal Adalı: "Akatlar'da mevcut basketbol salonunun çevresinde yer alan 20 dönümlük arazide dönüşüm süreci yürütüyoruz. İşgalci konumda olan yerlerin tahliye işlemlerini sonuçlandırdık. Yıkım ve altyapıyı da tamamladık. Alanda yapı-kayıt belgesi olan hak sahipleriyle süreci bakanlık üzerinden takip ediyoruz. Yerleşim alanı olması sebebiyle konuya titizlikle yaklaşıyoruz.
Akatlar projemizdeki mimari ve mühendislik süreci devam ediyor. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra inşaat sürecine hızla başlayacağız. proje bittiğinde basketbol, voleybol, hentbol ve tekerli sandalye basketbol tesislerimiz için dev bir spor üssü olacak."
AKARETLER
Serdal Adalı: "Akaretler'de B Blok güçlendirme çalışmalarını 5 ayda tamamladık. Bu bloğun uzun süreli kiralanması için görüşmelere hız verdik.
Manevi miras olan C Blok ile ilgili hayalleri gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir katı Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın aziz hatırasına ev sahipliği yapacak. Amacımız Seba ruhunu, gelecek nesillere hissettirmek. Yıllardır beklenen lokal hayata geçiyor. C bloğun bir katını sizler için loka yapacağız. Divan Kurulu Başkanımız Ahmet Ürkmezgil'e bu anlamda destekleri için teşekkür ederim."
DİKİLİTAŞ PROJESİ
Serdal Adalı: "Dikilitaş adı gibi Beşiktaş'ın ekonomik bağımsızlığının teminatıdır! Beşiktaş'ı borç yükünden kurtaracak en somut adımdır. Bu projeye çok önem veriyoruz. Sportif faaliyetlerimiz dışında gelirlerimizi arttırmak ve büyümeye devam etmek zorundayız. 2026'nın ikinci çeyreğinde nakit akışını başlatmak istiyoruz. İyi şekilde ilerliyoruz, Bakanlarla ile bir araya geldik ve imzalar atıldı.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve bürokratlarına, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun.
Emlak Konut ile protokol yapıldı, böylece projemiz devlet güvencesi altına alındı. Belediye ile proje onay süreci devam ediyor. Ruhsat işleri de hızla ilerliyor. Beşiktaş Belediye Başkanı'na da teşekkür ederim. Projeye engel kalmadı.
Masada iki proje modeli var. En uygununu seçerek uygulamaya geçeceğiz. Dikilitaş ile ilgili her şeyin en doğru şekilde paylaşılacağı web portalı da hayata geçireceğiz. Bu projede en önemli şey şeffaflık ve camiada kimsenin aklında soru işareti kalmasın istiyoruz.
Kolay süreç değil, gerçekten zorluklar var. Biz zoru kolaya çevirmek için buradayız. Aklımızı, gücümüzü ve vizyonumuzu ortaya koyarak böyle birçok projeyi hayata geçireceğiz."
FULYA'DAN GELEN PARA
Serdal Adalı: "Fulya'dan daha fazla zarar etme için başka firma ile anlaşa yoluna gittik. MHS Gayrimenkul ile anlaştık. 44 Milyon TL'lik kira borcu, faizleri ile birlikte 88 Milyon TL olarak tahsil edildi. Aşçıoğlu'ndan alacakları yeni firmadan tahsil ettik ve devir gerçekleşti. Kulübün her kuruşu alındı, taşınmazın üstündeki işgal son buldu. Yıllarca sürecek mahkeme süreci yerine Beşiktaş'a para kazandırmayı seçtik. Bazı çevrelerdeki hülle iddiası da gerçek değil. MHS Gayrimenkul'un eski firma ile alakası yok."
EUROLEAGUE
Serdal Adalı: "Basketbolda yeniden bir ekol haline geldik. Parkede son drece üretken ve Beşiktaş ruhunu yansıtan bir takım izliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Ligde namağlup gidiyoruz ve Avrupa'da kupa umudumuzu sürdürüyoruz. EuroLeague'de kalıcı bir marka olmak istiyoruz."
"DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ..."
Serdal Adalı: "Hentbol bir diğer gururumuz... Tarihi namağlup şampiyonlukla üstünlüğünü ilan eden kulübümüz göğsümüzü kabarttı. Bireysel branşlarda kazandığı uluslararası madalyalar ve kırdığı rekorlarla dünyanın en büyük spor kulübü vizyonunu da sahaya yansıttık. Her branşta kürsüyü hedefleyen başarı grafiği, kulübün güçlü kurumsal hafızasının ve altyapıya dayalı madalya fabrikası stratejisinin bir sonucudur."
Serdal Adalı: "Futbolda sistematik hale gelen hakem hataları tahammül sınırlarını aştı! Biz, hakemden bile gol yediğimizi gördük. 40 yıldır haksızlıklarla mücadele ediyoruz. Basketbolda da çifte standart uygulanmaya başlandı!
Haklı eleştirileri yapan hocamız ve yöneticilerimize orantısızız ceza en somut örneklerdir! İhtar yerine en ağır para cezaları, bu tutumun yansımasıdır! Emeğimizi, masa başındaki yaptırımlara teslim etmeyeceğiz! Asla pes etmeyeceğiz."
Serdal Adalı: "Sezonun ilk yarısında aldığımız sonuçlar her ne kadar tabelada bizi mutlu etmese de sahadaki gerçekler çok daha farklı bir tablo çiziyor. Örneğin, pozisyon üretiminde lideriz. Ligin en çok gol pozisyonuna giren takımı olmamız, kurduğumuz sistemin işlemeye başladığının sinyallerini veriyor.
İlk haftalara oranla sürekli gelişen, rakipten çekinmeyen ve oyunu domine eden bir kimliğe büründük. Geçtiğimiz seneden farklı olarak ruhu olan ve mücadele eden bir takımımız var."
YABANCI VAR HAKEMİ
Serdal Adalı: "TFF ve MHK ziyaretlerimde de söyledim, çözüm önerileri sundum. Yabancı VAR artık kaçınılmaz bir gereklilik. Emeğimizi ve alın terimizi yedirmeyeceğiz! Bir adım da geri atmayacağız! Camiamızın bu konuda tek ses olacağına inancımız tamdır. Biz birlikteyken alamayacağımız hiçbir hak yoktur!
Nezaketimizi zayıflık sanıyor olabilirler, sertliği ekranlarda bağırmak olarak da algılayabilirler. Beşiktaş için bedel ödemeye devam ediyoruz, devam edeceğim!
Henüz bir yılım doldu, görev süremin 3'te 1'i ceza ile geçti! Hangi kulüp başkanı bu kadar ağır cezalar aldı? Ödediğim para cezalarını saymıyorum bile!"
FENERBAHÇE MAÇLARI
Serdal Adalı: "Yılın son derbisini deplasmanda kazanan takımı, teknik heyeti gönülden kutluyorum. Yılı şanımıza yakışır derbi galibiyeti ile uğurladık. 4 Ocak'ta parkedeki derbiyle yeni yılı zaferle selamlamayı arzuluyoruz."
BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI
Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu toplantısında 31 Ağustos 2025 itibari ile toplam borcun 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olduğu açıklandı.
Siyah-beyazlılarda, 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla borcu, 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 lira olarak açıklanmıştı.
Öte yandan siyah-beyazlıların bir yılda yaklaşık 1.1 Milyar TL faiz borcu ödemek zorunda kaldığı belirtildi.
Ayrıca Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılında sözleşme imzalanan 10 futbolcuya karşı sözleşme yükümlülüğünün 158 Milyon € olduğu açıklandı.