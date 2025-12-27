Beşiktaş Divan Kurulu'nda transfer açıklaması

SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI



TARİHİ BORÇLANMA KARARI

Serdal Adalı: "Teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ve Mert Günok'la yeni dönem planlamalarımızda yer almayacakları kendilerine bildirilmiştir. Her iki isimden de kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Her iki oyuncumuza da emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyor, kararın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI

Siyah-beyazlılarda, 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla borcu, 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 lira olarak açıklanmıştı.