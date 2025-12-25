Enes Ünal için transfer iddiası! Geri dönüyor!

Premier Lig'de Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal'ın ocak ayından İngiltere'ye veda edeceği iddia edildi.İspanyol basınında çıkan haberlere göre, uzun süren sakatlığını atlatan Enes Ünal'ın yeniden LaLiga'da forma giymek istediği öne sürüldü.AS Gazetesi'nin haberinde, Ekim ayında sahalara dönen ve Bournemouth formasıyla sınırlı süreler alan 28 yaşındaki milli golcünün, daha fazla süre alabileceği bir kulübe transfer olmayı planladığı belirtildi.Haberde, Enes Ünal'ın özellikle İspanya'da futboldan daha fazla karşılık bulduğunu düşündüğü ve bu nedenle LaLiga'ya dönüş konusunda istekli olduğu vurgulandı.Ayrıca, Enes Ünal'ın çevresi aracılığıyla eski kulübü Getafe ile temasa geçtiği ve oyuncunun Ocak ayında İspanya'ya dönmeye hazır olduğu ifade edildi.Tecrübeli forvetin, Villarreal, Valladolid, Levante ve Getafe'de geçirdiği yılları özlediği ve LaLiga'nın oyun ortamına halihazırda alışkın olduğu da haberde öne çıkan detaylar arasında yer aldı.