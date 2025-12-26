26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-045'
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
1-3DA
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Manchester City'de disiplin, Noel arası da tanımıyor

Manchester City'de Pep Guardiola'nın Noel arası denetiminde Erling Haaland'ın 94.4 kiloyla formda olduğu görüldü. Yıldız futbolcu Instagram'dan paylaşım yaptı.

26 Aralık 2025 14:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester City'de disiplin, Noel arası da tanımıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Noel tatili öncesi ve sonrasında takım disiplinini elden bırakmadı.

İspanyol teknik adam, oyuncularının fiziksel durumlarını yakından takip etmek amacıyla futbolcuların kilosunu tek tek ölçtürdü.

Bu süreçte gözlerin çevrildiği isimlerin başında gelen Erling Haaland, kontrollerden sorunsuz geçti.

HAALAND: "HER ŞEY YOLUNDA"


Yıldız golcü, ölçüm sonrası kısa ve net bir açıklama yaptı. Instragram'da yaptığı tartı paylaşımıyla 94.4 kilo olduğunu gösteren Norveçli yıldız, "Her şey yolunda." notunu düştü. 

Guardiola'nın bu uygulaması, yoğun fikstür öncesinde takımın fiziksel seviyesini koruma konusundaki titizliğini bir kez daha ortaya koyarken, Haaland'ın formunu muhafaza etmesi City cephesinde yüzleri güldürdü. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
