Manchester City'de disiplin, Noel arası da tanımıyor

🧐 Pep Guardiola, Noel arasından önce ve sonra futbolcuların tek tek kilosunu ölçtürdü.



👇Erling Haaland: "Her şey yolunda."

🔒94.4 KG pic.twitter.com/arMnBTIBbz



— Sporx (@sporx) December 26, 2025

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Noel tatili öncesi ve sonrasında takım disiplinini elden bırakmadı.İspanyol teknik adam, oyuncularının fiziksel durumlarını yakından takip etmek amacıyla futbolcuların kilosunu tek tek ölçtürdü.Bu süreçte gözlerin çevrildiği isimlerin başında gelen Erling Haaland, kontrollerden sorunsuz geçti.Yıldız golcü, ölçüm sonrası kısa ve net bir açıklama yaptı. Instragram'da yaptığı tartı paylaşımıyla 94.4 kilo olduğunu gösteren Norveçli yıldız,notunu düştü.Guardiola'nın bu uygulaması, yoğun fikstür öncesinde takımın fiziksel seviyesini koruma konusundaki titizliğini bir kez daha ortaya koyarken, Haaland'ın formunu muhafaza etmesi City cephesinde yüzleri güldürdü.