Trabzonspor'a Süper Lig'den golcü!

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için Konyaspor'un golcüsü Umut Nayir'i gündemine aldı.



Bordo mavililer, Konyaspor forması giyen Umut Nayir'i kadrosuna katmak isterken, yeşil-beyazlı ekip de bordo-mavililerden Arif Boşluk için talepte bulundu.



Haberde iki kulüp arasında temasların sürdüğü, görüşmelerde farklı transfer formüllerinin masaya yatırıldığı belirtildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Konyaspor formasıyla 18 maça çıkan Umut Nayir, 8 gol 2 asistlik performans sergiledi.







