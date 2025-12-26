26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Trabzonspor'a Süper Lig'den golcü!

Trabzonspor, Konyaspor forması giyen 32 yaşındaki santrfor Umut Nayir'i gündemine aldı.

calendar 26 Aralık 2025 12:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'a Süper Lig'den golcü!
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için Konyaspor'un golcüsü Umut Nayir'i gündemine aldı. 

Bordo mavililer, Konyaspor forması giyen Umut Nayir'i kadrosuna katmak isterken, yeşil-beyazlı ekip de bordo-mavililerden Arif Boşluk için talepte bulundu.

Haberde iki kulüp arasında temasların sürdüğü, görüşmelerde farklı transfer formüllerinin masaya yatırıldığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Konyaspor formasıyla 18 maça çıkan Umut Nayir, 8 gol 2 asistlik performans sergiledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
