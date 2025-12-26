Marco van Basten'den Lamine Yamal övgüsü geldi. Hollanda futbolunun efsane isimlerinden biri olan Van Basten, genç yıldızı şu anda dünyanın en iyi oyuncusu olarak gördüğünü söyledi.



"DÜNYANIN EN İYİSİ"



Üç kez Ballon d'Or kazanan eski golcü, Rondo programında yaptığı açıklamada, "Şüphesiz, şu an dünyanın en iyi oyuncusu Lamine Yamal" ifadelerini kullandı. Van Basten, Yamal'ın bu seviyede kalabilmesi için gelişimini sürdürmesi ve sakatlıklardan uzak durmasının çok önemli olduğunu da vurguladı.



"OYUNUNU UZUN SÜRE İZLEYEBİLMEYİ UMUYORUM"

Açıklamasında genç futbolcuların kariyerlerindeki kırılganlığa da dikkat çeken Van Basten,dedi.