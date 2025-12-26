26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1DA
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
1-3DA
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Van Basten'den Lamine Yamal övgüsü!

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Van Basten, Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 26 Aralık 2025 15:13 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 15:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Marco van Basten'den Lamine Yamal övgüsü geldi. Hollanda futbolunun efsane isimlerinden biri olan Van Basten, genç yıldızı şu anda dünyanın en iyi oyuncusu olarak gördüğünü söyledi.

"DÜNYANIN EN İYİSİ"

Üç kez Ballon d'Or kazanan eski golcü, Rondo programında yaptığı açıklamada, "Şüphesiz, şu an dünyanın en iyi oyuncusu Lamine Yamal" ifadelerini kullandı. Van Basten, Yamal'ın bu seviyede kalabilmesi için gelişimini sürdürmesi ve sakatlıklardan uzak durmasının çok önemli olduğunu da vurguladı.

"OYUNUNU UZUN SÜRE İZLEYEBİLMEYİ UMUYORUM"



Açıklamasında genç futbolcuların kariyerlerindeki kırılganlığa da dikkat çeken Van Basten, "Onun oyununu mümkün olduğunca uzun süre izleyebilmeyi umuyorum" dedi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
