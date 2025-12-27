27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-190'
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-1
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-190'
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
3-190'
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-190'
27 Aralık
Burnley-Everton
0-090'
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-0DA
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-490'

Potada kadınlar derbisinde kazanan Galatasaray

Halkbank kadınlar Basketbol Süper Lig'inde Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 84-73 mağlup etti.

27 Aralık 2025 18:09
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Potada kadınlar derbisinde kazanan Galatasaray


Halkbank kadınlar Basketbol Süper Lig'inde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş BOA'yı konuk etti. 

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 84-73 kazandı.
 Sarı-Kırmızılılar, bu sonuçla birlikte üst üste 5. galibiyetini aldı.

Siyah-Beyazlılar ise üst üste 2; Toplamda ise 7. mağlubiyetini aldı.

Ligde bir sonraki hafta Galatasaray, Melikgazi Kayseri deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise OGM Ormanspor'a konuk olacak. 

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada ilk çeyreğin ortalarında oyunun kontrolünü ele alan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada 8 sayılık (18-10) fark yakaladı. Kalan bölümde iki takım da hücumda etkili olamazken ilk periyot Galatasaray'ın 20-13 üstünlüğüyle sona erdi.


Galatasaray, ikinci çeyreğin başında Derin Erdoğan'ın sayılarıyla farkı çift haneye taşıdı: 23-13. Ev sahibi ekip, müsabakanın 16. dakikasını 35-28 önde geçti. Bu dakikadan sonra 8-0'lık seri bulan Beşiktaş, 18. dakikada 36-35 öne geçti. Kalan sürede üstünlük birkaç kez el değiştirirken Galatasaray, devre arasına 42-39 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 24. dakikada 51-42 üstünlük kurdu. Beşiktaş geri dönmeye çalışsa da farkı açan Galatasaray, 29. dakikada 15 sayılık (62-47) fark yakaladı. Ev sahibi ekip, son periyoda 64-51 önde girdi.

Sarı-kırmızılılar, son çeyreğin ilk dakikalarında farkı 18 sayıya (69-51) çıkardı. Mücadelenin 32 ile 36. dakikaları arasında 9-0'lık seri yakalayan siyah-beyazlılar, farkı tek haneye indirdi: 71-62. Ancak farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Galatasaray, parkeden 84-73 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Metehan Alaçam, Ali Rıza Pinat

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 7, Smalls 9, Ayşe Cora Yamaner 14, Elif Bayram 2, Williams 10, Gökşen Fitik 8, Kuier 11, Derin Erdoğan 9, Johannes 11, Zeynep Şevval Gül, Sehernaz Çidal, Sude Yılmaz 3

Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 2, Whitcomb 18, İlayda Güner 3, Fasaula 16, Toure 4, Meltem Yıldızhan 5, Fraser 13, Gülşah Duman Bıçakçı 12, Özge Özışık

1. Periyot: 20-13

Devre: 42-39

3. Periyot: 64-51

Beş faulle çıkan: 38.21 Elif Bayram (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
