Potada kadınlar derbisinde kazanan Galatasaray

Halkbank kadınlar Basketbol Süper Lig'inde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş BOA'yı konuk etti.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 84-73 kazandı.



Sarı-Kırmızılılar, bu sonuçla birlikte üst üste 5. galibiyetini aldı.Siyah-Beyazlılar ise üst üste 2; Toplamda ise 7. mağlubiyetini aldı.Ligde bir sonraki hafta Galatasaray, Melikgazi Kayseri deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise OGM Ormanspor'a konuk olacak.Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada ilk çeyreğin ortalarında oyunun kontrolünü ele alan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada 8 sayılık (18-10) fark yakaladı. Kalan bölümde iki takım da hücumda etkili olamazken ilk periyot Galatasaray'ın 20-13 üstünlüğüyle sona erdi.Galatasaray, ikinci çeyreğin başında Derin Erdoğan'ın sayılarıyla farkı çift haneye taşıdı: 23-13. Ev sahibi ekip, müsabakanın 16. dakikasını 35-28 önde geçti. Bu dakikadan sonra 8-0'lık seri bulan Beşiktaş, 18. dakikada 36-35 öne geçti. Kalan sürede üstünlük birkaç kez el değiştirirken Galatasaray, devre arasına 42-39 önde gitti.İkinci yarıya iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 24. dakikada 51-42 üstünlük kurdu. Beşiktaş geri dönmeye çalışsa da farkı açan Galatasaray, 29. dakikada 15 sayılık (62-47) fark yakaladı. Ev sahibi ekip, son periyoda 64-51 önde girdi.Sarı-kırmızılılar, son çeyreğin ilk dakikalarında farkı 18 sayıya (69-51) çıkardı. Mücadelenin 32 ile 36. dakikaları arasında 9-0'lık seri yakalayan siyah-beyazlılar, farkı tek haneye indirdi: 71-62. Ancak farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Galatasaray, parkeden 84-73 galip ayrıldı.Sinan ErdemBerk Kurtulmuş, Metehan Alaçam, Ali Rıza PinatOblak 7, Smalls 9, Ayşe Cora Yamaner 14, Elif Bayram 2, Williams 10, Gökşen Fitik 8, Kuier 11, Derin Erdoğan 9, Johannes 11, Zeynep Şevval Gül, Sehernaz Çidal, Sude Yılmaz 3İdil Saçalır 2, Whitcomb 18, İlayda Güner 3, Fasaula 16, Toure 4, Meltem Yıldızhan 5, Fraser 13, Gülşah Duman Bıçakçı 12, Özge Özışık20-1342-3964-5138.21 Elif Bayram (Galatasaray Çağdaş Faktoring)