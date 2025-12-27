Senegal ile Demokratik Kongo yenişemedi!

Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nun 2. maçında Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.Stade Ibn Batouta'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.Demokratik Kongo'nun golünü 61. dakikada bir dönem Galatasaray forması giyen Cedric Bakambu atarken Senegal'in golü 69. dakikada Sadio Mane'den geldi.Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Samsunspor'da oynayan Cherif Ndiaye ise bu maçta süre bulamadı.cBu sonuçla birlikte Senegal ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, gruptaki puanını 4 yaptı.Grubun 3. ve son maçında Senegal, Benin ile karşılaşacak. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Botsvana ile kozlarını paylaşacak.