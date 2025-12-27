27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
0-165'
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-1
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
0-190'
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
1-166'
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-1
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-1
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
4-1
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-1
27 Aralık
Burnley-Everton
0-0
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-0
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-4

Senegal ile Demokratik Kongo yenişemedi!

Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nun 2. maçında Senegal ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1-1 berabere kaldı.

calendar 27 Aralık 2025 19:59 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 20:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Senegal ile Demokratik Kongo yenişemedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nun 2. maçında Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

Stade Ibn Batouta'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Demokratik Kongo'nun golünü 61. dakikada bir dönem Galatasaray forması giyen Cedric Bakambu atarken Senegal'in golü 69. dakikada Sadio Mane'den geldi.


Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Samsunspor'da oynayan Cherif Ndiaye ise bu maçta süre bulamadı.c

Bu sonuçla birlikte Senegal ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, gruptaki puanını 4 yaptı.

Grubun 3. ve son maçında Senegal, Benin ile karşılaşacak. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Botsvana ile kozlarını paylaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
