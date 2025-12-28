Antonio Conte: 'Juventus, Inter ve Milan bizden önde'

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Serie A'da Cremonese karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından hem takımın durumu hem de Rasmus Hojlund'un performansı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İtalya Süper Kupası'nı Riyad'da kazanarak büyük moral toplayan Napoli, ligde Udinese yenilgisiyle kaybettiği liderliğin ardından Cremonese deplasmanında hata yapmadı. Mücadelede iki gol atan Rasmus Hojlund maçın yıldızı olurken, genç forvet hat-trick'e de oldukça yaklaştı.

Maç sonrası DAZN Italia'ya konuşan Conte, 2025 yılının Napoli için özel geçtiğini vurguladı. Deneyimli teknik adam, "Serie A şampiyonluğu ve ardından Süper Kupa'yı kazanmak gerçekten beklenmedik ve olağanüstüydü. Milan, Inter ve Bologna gibi güçlü takımları geride bıraktık. Napoli'de bu başarıların kutlanması bambaşka," ifadelerini kullandı.

Serie A'da zirve yarışında kalmaya çalıştıklarını belirten Conte, yaşanan sıkıntılara da değindi. "Bu sezon ciddi problemlerle karşı karşıyayız ama cesurca mücadele ediyoruz. Oyuncularıma her zaman, kazanamasak bile formadaki Scudetto armasını onurlandırmaları gerektiğini söylüyorum," dedi.

HOJLUND'A ÖZEL PARANTEZ

Cremonese karşısında iki gol atan Hojlund'un gelişiminden memnun olduğunu dile getiren Conte, "Henüz 22 yaşında ve gelişim potansiyeli çok yüksek. Pozisyon alma, topu koruma ve takım oyunundaki rolünü her geçen gün daha iyi anlıyor. Benim futbol anlayışımda forvetlerin rolü çok önemli ve onun daha da ileri gideceğine inanıyorum," şeklinde konuştu.

EKSİKLER VE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

Napoli, Cremonese maçına Lukaku, Beukema, Olivera, Anguissa, Gilmour, Meret ve Kevin De Bruyne gibi önemli isimlerden yoksun çıktı. Bu durum Conte'yi 3-4-2-1 sistemine yöneltti.

Tecrübeli çalıştırıcı, sakatlıklara rağmen çözüm üretmeye çalıştıklarını vurgulayarak, özellikle Lukaku ve De Bruyne'nin dönüşü konusunda aceleci olunmayacağını ifade etti.

"DEVLERLER ARAMIZDA FARK VAR"

Conte, Süper Kupa zaferine rağmen Napoli'nin henüz İtalya futbolunun baskın gücü olmadığını bir kez daha dile getirdi.

"Bu yolculuğa yeni başladık. Altyapı, kadro derinliği ve ekonomik güç açısından Juventus, Inter ve Milan bizden önde. Bu takımlar dışında bir kulübün kupa kazanması olağanüstü bir durumdur," dedi.

Gerçekçi olunması gerektiğini vurgulayan Conte, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aradaki farkı çalışarak kapatmaya çalışıyoruz, ancak bu farkın var olmadığını söyleyemeyiz."