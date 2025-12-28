28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-077'
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-148'
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
0-037'
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Antonio Conte: "Juventus, Inter ve Milan bizden önde"

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Rasmus Hojlund'un gelişiminden övgüyle söz ederken, Juventus, Inter ve Milan ile aralarında hala ciddi bir fark bulunduğunu vurguladı.

28 Aralık 2025 20:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Antonio Conte: 'Juventus, Inter ve Milan bizden önde'






Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Serie A'da Cremonese karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından hem takımın durumu hem de Rasmus Hojlund'un performansı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
 
İtalya Süper Kupası'nı Riyad'da kazanarak büyük moral toplayan Napoli, ligde Udinese yenilgisiyle kaybettiği liderliğin ardından Cremonese deplasmanında hata yapmadı. Mücadelede iki gol atan Rasmus Hojlund maçın yıldızı olurken, genç forvet hat-trick'e de oldukça yaklaştı.
 
Maç sonrası DAZN Italia'ya konuşan Conte, 2025 yılının Napoli için özel geçtiğini vurguladı. Deneyimli teknik adam, "Serie A şampiyonluğu ve ardından Süper Kupa'yı kazanmak gerçekten beklenmedik ve olağanüstüydü. Milan, Inter ve Bologna gibi güçlü takımları geride bıraktık. Napoli'de bu başarıların kutlanması bambaşka," ifadelerini kullandı.
 
Serie A'da zirve yarışında kalmaya çalıştıklarını belirten Conte, yaşanan sıkıntılara da değindi. "Bu sezon ciddi problemlerle karşı karşıyayız ama cesurca mücadele ediyoruz. Oyuncularıma her zaman, kazanamasak bile formadaki Scudetto armasını onurlandırmaları gerektiğini söylüyorum," dedi.
 
 
HOJLUND'A ÖZEL PARANTEZ
 
Cremonese karşısında iki gol atan Hojlund'un gelişiminden memnun olduğunu dile getiren Conte, "Henüz 22 yaşında ve gelişim potansiyeli çok yüksek. Pozisyon alma, topu koruma ve takım oyunundaki rolünü her geçen gün daha iyi anlıyor. Benim futbol anlayışımda forvetlerin rolü çok önemli ve onun daha da ileri gideceğine inanıyorum," şeklinde konuştu.
 
EKSİKLER VE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ
 
Napoli, Cremonese maçına Lukaku, Beukema, Olivera, Anguissa, Gilmour, Meret ve Kevin De Bruyne gibi önemli isimlerden yoksun çıktı. Bu durum Conte'yi 3-4-2-1 sistemine yöneltti.
 
Tecrübeli çalıştırıcı, sakatlıklara rağmen çözüm üretmeye çalıştıklarını vurgulayarak, özellikle Lukaku ve De Bruyne'nin dönüşü konusunda aceleci olunmayacağını ifade etti.
 
 
"DEVLERLER ARAMIZDA FARK VAR"
 
Conte, Süper Kupa zaferine rağmen Napoli'nin henüz İtalya futbolunun baskın gücü olmadığını bir kez daha dile getirdi.
 
"Bu yolculuğa yeni başladık. Altyapı, kadro derinliği ve ekonomik güç açısından Juventus, Inter ve Milan bizden önde. Bu takımlar dışında bir kulübün kupa kazanması olağanüstü bir durumdur," dedi.
 
Gerçekçi olunması gerektiğini vurgulayan Conte, sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Aradaki farkı çalışarak kapatmaya çalışıyoruz, ancak bu farkın var olmadığını söyleyemeyiz."
  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.