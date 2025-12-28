28 Aralık
Amed Sportif, liderlik koltuğunu bırakmadı

Amed Sportif, evinde ağırladığı Iğdır'ı 3-0 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkararak 1. Lig'deki liderliğini korudu.

Amed Sportif, liderlik koltuğunu bırakmadı
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed Sportif ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Amed Sportif 3-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekip, 44. dakikada Daniel Moreno Mosquera'nın golüyle öne geçti.

Mbaye Diagne 55. dakikada farkı ikiye çıkardı. Daniel Moreno Mosquera, 76. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.


Amed Sportif, ilk yarıda Diagne, ikinci devrede ise Dia Sabia ile 2 penaltıdan yararlanamadı.

1. Lig'de oynadığı son 5 maçta yenilmeyen ve 13 puan toplayan Amed, puanını 39'a çıkararak liderliğini korudu. 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Iğdır FK, 30 puanda kaldı.

Amed Sportif, bir sonraki maçını 9 Ocak'ta Çorum FK ile evinde oynayacak. Iğdır FK ise 11 Ocak'ta Sarıyer deplasmanına gidecek.

VALDERRAMA TRİBÜNLERDE

Öte yandan, Amed Sportif Faaliyetler'in maçtaki iki golünü kaydeden Daniel Moreno'nun kayınpederi dünyaca ünlü Kolombiyalı eski milli futbolcu Carlos Valderrama da karşılaşmayı izledi.

Valderrama, eşi, kızı ve torunlarıyla izlediği karşılaşmada damadının attığı gollerin sevincini yaşadı.



Stat: Diyarbakır

Hakemler: Burak Demirkıran, Oğuzhan Yazır, Çağrıcan Pazarcıklı

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Celal Hanalp, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt (Dk. 86 Kouyate), Adama Traore (Dk. 82 Çekdar Orhan), Dia Sabia (Dk. 82 Aytaç Kara), Moreno, Afena-Gyan (Dk. 64 Fernando), Diagne

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Güray Vural (Dk. 64 Rotariu), Conte, Doğan Erdoğan, Fofana, Mendes (Dk. 64 Koita), Ali Kaan Güneren (Dk. 64 Eyüp Akcan), Gökcan Kaya, Bruno (Dk. 84 Özder Özcan)

Goller: Dk. 44 ve 75 Moreno, Dk. 56 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

 

