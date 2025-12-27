Trabzonspor'da 3 oyuncu ile ayrılık hazırlığı!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da 3 futbolcu ile yolların ayrılabileceği iddia edildi. Bordo-mavili takımda şans bulmakta zorlanan oyuncular için görüşmelerin başladığı kaydedildi.
Trabzonspor'da Serdar Saatçı, Arif Boşluk ve Danylo Sikan'a taliplerin olduğu aktarıldı.
SERDAR SAATÇI'YA AMEDSPOR İLGİSİ
Trabzonspor'un genç stoperi Serdar Saatçı ile Amedspor'un ilgilendiği belirtildi.
22 yaşındaki stoper, bu sezon Trabzonspor'da 5 maça çıktı ve toplam 320 dakika sahada kaldı.
ARİF BOŞLUK'A KONYASPOR TALİP
Bordo-mavili takımın genç sol beki Arif Boşluk'a ise Konyaspor'un ilgisinin bulunduğu aktarıldı.
22 yaşındaki sol bek, bu sezon 15 mücadelede süre aldı. Fatih Tekke, Arif Boşluk'a toplam 515 dakika forma şansı verdi.
SIKAN'A KOPENHAG KANCASI
Trabzonspor'da geleceği merak konusu olan Danylo Sikan'la Kopenhag'ın ilgilendiği aktarıldı.
24 yaşındaki santrfor, bu sezon bordo-mavili formayla 15 maçta şans buldu. 417 dakika sahada kalan Danylo Sikan, 2 gol ile 1 asist üretti.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Trabzonspor'un kadroda düşünmediği Serdar Saatçı, Arif Boşluk ve Danylo Sikan için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
Trabzonspor kurmaylarının, 3 futbolcunun da ayrılığına sıcak baktığı ifade edildi.
Öte yandan gelen tekliflerin büyük bölümünün kiralama formülü üzerine olduğu, şartların netleşmesi durumunda kısa süre içinde somut adımların atılabileceği vurgulandı.
