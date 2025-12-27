27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-190'
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-190'
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-190'
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
3-189'
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-190'
27 Aralık
Burnley-Everton
0-089'
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-045'
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-488'

Trabzonspor'da 3 oyuncu ile ayrılık hazırlığı!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken 3 oyuncu ile ayrılık hazırlığı olduğu öğrenildi. Futbolcuların transferi için temasların başladığı aktarıldı.

27 Aralık 2025 17:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da 3 oyuncu ile ayrılık hazırlığı!
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da 3 futbolcu ile yolların ayrılabileceği iddia edildi. Bordo-mavili takımda şans bulmakta zorlanan oyuncular için görüşmelerin başladığı kaydedildi.

Trabzonspor'da Serdar Saatçı, Arif Boşluk ve Danylo Sikan'a taliplerin olduğu aktarıldı.

SERDAR SAATÇI'YA AMEDSPOR İLGİSİ

Trabzonspor'un genç stoperi Serdar Saatçı ile Amedspor'un ilgilendiği belirtildi.

22 yaşındaki stoper, bu sezon Trabzonspor'da 5 maça çıktı ve toplam 320 dakika sahada kaldı.


ARİF BOŞLUK'A KONYASPOR TALİP

Bordo-mavili takımın genç sol beki Arif Boşluk'a ise Konyaspor'un ilgisinin bulunduğu aktarıldı.

22 yaşındaki sol bek, bu sezon 15 mücadelede süre aldı. Fatih Tekke, Arif Boşluk'a toplam 515 dakika forma şansı verdi.

SIKAN'A KOPENHAG KANCASI

Trabzonspor'da geleceği merak konusu olan Danylo Sikan'la Kopenhag'ın ilgilendiği aktarıldı.

24 yaşındaki santrfor, bu sezon bordo-mavili formayla 15 maçta şans buldu. 417 dakika sahada kalan Danylo Sikan, 2 gol ile 1 asist üretti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Trabzonspor'un kadroda düşünmediği Serdar Saatçı, Arif Boşluk ve Danylo Sikan için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Trabzonspor kurmaylarının, 3 futbolcunun da ayrılığına sıcak baktığı ifade edildi.

Öte yandan gelen tekliflerin büyük bölümünün kiralama formülü üzerine olduğu, şartların netleşmesi durumunda kısa süre içinde somut adımların atılabileceği vurgulandı. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
