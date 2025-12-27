27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
0-167'
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-1
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
1-190'
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
1-168'
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-1
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-1
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
4-1
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-1
27 Aralık
Burnley-Everton
0-0
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-0
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-4

Necip Uysal'dan açıklama: "Şaşkınım, üzgünüm"

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve kendisinden kulüp bulması istenen Necip Uysal'dan açıklama geldi.

27 Aralık 2025 21:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Necip Uysal'dan açıklama: 'Şaşkınım, üzgünüm'






Beşiktaş, geçtiğimiz gün Necip Uysal ile Mert Günok'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Siyah-Beyazlılar'ın altyapısından yetişen Necip Uysal'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

"ŞAŞKINIM, ÜZGÜNÜM"

Gazeteci Fırat Günayer'e konuşan Necip Uysal, "Benim hocayla hiçbir tartışmam olmadı. Hocayla ve içeride kimseyle problemim yok. Şaşkınım, üzgünüm. Beklemediğim bir durum ve ne yapacağım konusunda henüz bir fikrim yok." açıklamasında bulundu.


"BİR NECİP GİDER, 10 NECİP GELİR"

Necip Uysal'ın yaptığı açıklamada "Aslolan kulüptür, bir Necip gider, 10 tane Necip gelir. Kulüpler kalıcı, bizler geçiciyiz. Ben yönetimin verdiği karara saygılıyım. Bu konunun artık uzamasını istemiyorum. Bu konunun konuşulması Beşiktaş'a zarar verir. Ben bu konu hakkında bir daha konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullandığı da belirtildi.

SERGEN YALÇIN'IN KARARI

Fırat Günayer'in aktardığı haberde; kararın tamamen Sergen Yalçın'ın olduğu ve deneyimli hocanın "Ben bu iki isimden de faydalanmayacağım. O yüzden burada kalmalarına gerek yok. Yeni bir takım kurmak, yeni bir Beşiktaş kurmak istiyorum" dediği ifade edildi.

 

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
