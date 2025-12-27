27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
0-165'
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-1
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
0-190'
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
1-166'
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-1
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-1
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
4-1
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-1
27 Aralık
Burnley-Everton
0-0
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-0
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-4

Cristiano Ronaldo duble yaptı, hedefe bir adım daha yaklaştı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasında Al Nassr, konuk ettiği Al Akhdoud'u 3-0 mağlup etti. Al Nassr'ın 2 golüne imza atan Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 956. gole ulaşarak 1000 gol hedefine biraz daha yaklaştı.

27 Aralık 2025 20:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Cristiano Ronaldo duble yaptı, hedefe bir adım daha yaklaştı






Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasında Al Nassr, Al Akhdoud'u konuk etti.

Al Awwal-Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri, 31 ve 45+3. dakikalarda Cristiano Ronaldo ve 90+4. dakikada Joao Felix kaydetti. 
Namağlup liderliğini sürdüren Al Nassr puanını 30 yaptı. Al Okhdood 5 puanda kaldı.

SON 44 GOL

Kariyerini bitirmeden 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Cristiano Ronaldo hedefine bir adım daha yaklaştı.

Portekizli süper star, Al Okhdood karşısında attığı 2 golle kariyerinde 956 gole ulaştı. Yıldız oyuncu 44 gol daha atarsa hedefine ulaşacak.


  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
