Cristiano Ronaldo duble yaptı, hedefe bir adım daha yaklaştı

956 OLDU🫢



🔥RONALDO'DAN İLK YARININ SONUNDA HARİKA BİR TOPUK GOLÜ! pic.twitter.com/O8bpUJOfij



Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasında Al Nassr, Al Akhdoud'u konuk etti.Al Awwal-Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri, 31 ve 45+3. dakikalarda Cristiano Ronaldo ve 90+4. dakikada Joao Felix kaydetti.Namağlup liderliğini sürdüren Al Nassr puanını 30 yaptı. Al Okhdood 5 puanda kaldı.Kariyerini bitirmeden 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Cristiano Ronaldo hedefine bir adım daha yaklaştı.Portekizli süper star, Al Okhdood karşısında attığı 2 golle kariyerinde 956 gole ulaştı. Yıldız oyuncu 44 gol daha atarsa hedefine ulaşacak.