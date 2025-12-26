Beşiktaş'tan transfer iddiasına resmi yanıt

Beşiktaş Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf, İsviçre'de çıkan bir transfer haberine cevap verdi.
İsviçre basınında çıkan 'Beşiktaş, Lugano'nun stoperi Antonios Papadopoulos'u istiyor' şeklindeki haberler hakkında görüşü sorulan Graf, "Antonios Papadopoulos ile ilgilenmiyourz. Herhangi bir görüşme yapmadık." dedi.
Graf, "Belki bir aracı menajer, Lugano ile görüşmüş olabilir, bu mümkündür ama bizim tarafımızdan bir girişim olmadı." ifadelerini kullandı.
ANTONIOS PAPADOPOULOS KİMDİR?
26 yaşındaki Yunan asıllı Alman stoper, futbol Aalen'de başladı ve 2020'de Hallescher'e transfer oldu, ardından 2021 yazında Dortmund II'ye geçti. Dortmund II'de 3 yıl geçirdikten sonra bedelsiz olarak Lugano'ya transfer oldu.
Papadopoulos, bu sezon 21 resmi maçta oynadı ve stoper olmasına karşın attığı 4 golle dikkat çekti.
İsviçre basınında çıkan 'Beşiktaş, Lugano'nun stoperi Antonios Papadopoulos'u istiyor' şeklindeki haberler hakkında görüşü sorulan Graf, "Antonios Papadopoulos ile ilgilenmiyourz. Herhangi bir görüşme yapmadık." dedi.
Graf, "Belki bir aracı menajer, Lugano ile görüşmüş olabilir, bu mümkündür ama bizim tarafımızdan bir girişim olmadı." ifadelerini kullandı.
ANTONIOS PAPADOPOULOS KİMDİR?
26 yaşındaki Yunan asıllı Alman stoper, futbol Aalen'de başladı ve 2020'de Hallescher'e transfer oldu, ardından 2021 yazında Dortmund II'ye geçti. Dortmund II'de 3 yıl geçirdikten sonra bedelsiz olarak Lugano'ya transfer oldu.
Papadopoulos, bu sezon 21 resmi maçta oynadı ve stoper olmasına karşın attığı 4 golle dikkat çekti.