26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Beşiktaş'tan transfer iddiasına resmi yanıt

Beşiktaş Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf, transfer iddialarına yanıt verdi.

calendar 26 Aralık 2025 14:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf, İsviçre'de çıkan bir transfer haberine cevap verdi.

İsviçre basınında çıkan 'Beşiktaş, Lugano'nun stoperi Antonios Papadopoulos'u istiyor' şeklindeki haberler hakkında görüşü sorulan Graf, "Antonios Papadopoulos ile ilgilenmiyourz. Herhangi bir görüşme yapmadık." dedi.

Graf, "Belki bir aracı menajer, Lugano ile görüşmüş olabilir, bu mümkündür ama bizim tarafımızdan bir girişim olmadı." ifadelerini kullandı.


ANTONIOS PAPADOPOULOS KİMDİR?

26 yaşındaki Yunan asıllı Alman stoper, futbol Aalen'de başladı ve 2020'de Hallescher'e transfer oldu, ardından 2021 yazında Dortmund II'ye geçti. Dortmund II'de 3 yıl geçirdikten sonra bedelsiz olarak Lugano'ya transfer oldu.

Papadopoulos, bu sezon 21 resmi maçta oynadı ve stoper olmasına karşın attığı 4 golle dikkat çekti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
