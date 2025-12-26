Marcelo'dan Lionel Messi itirafı!

Real Madrid eski Brezilyalı sol beki Marcelo, kariyerinde karşılaştığı en zor rakipleri açıkladı. Brezilyalı yıldız, listenin başına Lionel Messi'yi koydu.





LIONEL MESSI



Bir röportajda soruları yanıtlayan Marcelo, "Bu oyuncular bana gerçekten çok zor anlar yaşattı" derken, Messi için gülümseyerek "çok zor bir rakipti" ifadesini kullandı.



JESUS NAVAS

Marcelo'nun listesinde Messi'nin yanı sıra Jesus Navas da yer aldı. Deneyimli savunmacı, Navas içindedi.Brezilyalı futbolcu ayrıca Xabi Prieto'yu da unutmadı. Prieto'nun dışarıdan bakıldığında sıradan göründüğünü ancak sahada kendisini çok zorladığını belirten Marcelo,diye konuştu.Listenin son sırasında ise Barcelona'nın eski oyuncusu Pedro Rodríguez yer aldı.