Marcelo'dan Lionel Messi itirafı!

Real Madrid'in eski Brezilyalı yıldızı Marcelo, kariyerinde kendisini en çok zorlayan rakiplerin başında Lionel Messi'nin geldiğini açıkladı.

calendar 26 Aralık 2025 15:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Marcelo'dan Lionel Messi itirafı!
Real Madrid eski Brezilyalı sol beki Marcelo, kariyerinde karşılaştığı en zor rakipleri açıkladı. Brezilyalı yıldız, listenin başına Lionel Messi'yi koydu.

LIONEL MESSI

Bir röportajda soruları yanıtlayan Marcelo, "Bu oyuncular bana gerçekten çok zor anlar yaşattı" derken, Messi için gülümseyerek "çok zor bir rakipti" ifadesini kullandı.

JESUS NAVAS 



Marcelo'nun listesinde Messi'nin yanı sıra Jesus Navas da yer aldı. Deneyimli savunmacı, Navas için "O da bana ciddi problemler çıkarıyordu" dedi.

XABI PRIETO

Brezilyalı futbolcu ayrıca Xabi Prieto'yu da unutmadı. Prieto'nun dışarıdan bakıldığında sıradan göründüğünü ancak sahada kendisini çok zorladığını belirten Marcelo, "Onun bu kadar koşacağını ve bu kadar etkili olacağını beklemiyordum" diye konuştu.

Listenin son sırasında ise Barcelona'nın eski oyuncusu Pedro Rodríguez yer aldı.

