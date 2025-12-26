26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Karşıyaka, Beşiktaş'tan istiyor!

3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ı istiyor.

calendar 26 Aralık 2025 13:45
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka, Beşiktaş'tan istiyor!
3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki şampiyonluk yarışında devre arasında transfere yönelen Karşıyaka, Beşiktaş'ın genç sol kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ı gündemine aldı.

Ara transferde Muşspor'a satılan Ferdi'nin yerine sol bek, 1 yıl hak mahrumiyeti alan Erol'un yerine stoper ve sol kanat almayı planlayan Kaf-Kaf, siyah-beyazlıların altyapısında yetişerek sezonun ilk yarısında kiralık olarak Sırbistan'da Novi Pazar formasını giyen 20 yaşındaki Yakup Arda'yla görüşüyor.

Genç futbolcunun da Karşıyaka'ya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Arda, kariyerinin ilk resmi maçına 30 Ekim 2023 tarihinde Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Gaziantepspor maçının 20'nci dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Rachid Ghezzal'ın yerine girerek çıkmıştı. 


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
