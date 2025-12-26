26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
1-086'
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
3-5
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
1-287'

Mersinspor'da yeni başantrenör Carles Duran Ortega oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor'da yeni başantrenör Carles Duran Ortega oldu.

calendar 26 Aralık 2025 18:32
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Mersinspor'da yeni başantrenör Carles Duran Ortega oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor'da başantrenörlük görevine Carles Duran Ortega'nın getirildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Carles Duran Ortega'nın, başantrenör olarak görevine başladığı belirtildi.

Carles Duran Ortega'nın İspanya'da önemli kulüplerinde farklı seviyelerde görev aldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Duran, disiplinli çalışma anlayışı, oyuncu gelişimine verdiği önem ve takım organizasyonundaki yaklaşımıyla dikkat çekmektedir. Lig ve kupa organizasyonlarında edindiği tecrübeyle kulübümüzün hedefleri doğrultusunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Carles Duran Ortega'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
