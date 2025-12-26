26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Göztepe'ye Premier Lig'den transfer!

Göztepe, Chelsea'nin 20 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Deivid Washington'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

calendar 26 Aralık 2025 11:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Göztepe'ye Premier Lig'den transfer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Forveti güçlendirmek için kolları sıvayan Göztepe, Chelsea'nin 20 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Deivid Washington'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

2023'te Santos'tan 16 milyon euro'ya Chelsea'ye geçen genç yetenek, İngiliz devinde henüz istediği süreleri bulamadı. Bu sezon U21 takımında 6 maçta oynayan Deivid, fizik gücü, hızı ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Göz- Göz'ün önceliği, genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak.

STOILOV'A UYUYOR 

Londra ekibinin, fazla forma şansı bulamayan 1.87 boyundaki genç oyuncusuna düzenli oynayabileceği bir ortam sağlamak istediği belirtilirken, sarı-kırmızılıların kiralama formülünde satın alma opsiyonu da talep ettiği öğrenildi.

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un hava hakimiyeti yüksek, fiziksel olarak güçlü bir forvet istediği biliniyor. Deivid Washington'un profili de Bulgar çalıştırıcının tam da aradığı isim olarak öne çıkıyor. 



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.