26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Tek gözle yazılan destan: Georgi Minoungou

2023'te geçirdiği enfeksiyon nedeniyle sol güzünü kaybeden Georgi Minoungou, doktorların 'Futbol oynamazsın' sözüne rağmen yılmadı. Afrika Uluslar Kupası'nda Burkina Faso'nun galibiyetini hazırladı

calendar 26 Aralık 2025 10:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Tek gözle yazılan destan: Georgi Minoungou
Afrika Uluslar Kupası'nda Ekvator Ginesi'ni 90+5 ve 90+8'de attığı gollerle 2-1 deviren Burkina Faso'da günün kahramanı Georgi Minoungou'ydu. Beraberliği getiren sağ kanat oyuncusu, geri dönüşün önünü açtı.

Ülkesinin gruplara galibiyetle başlamasına yardım eden 23 yaşındaki futbolcu, ilham verici bir hikâyeye sahip.

2023 yılında İspanya'da kamp yaparken sol gözüne enfeksiyon teşhisi kondu. Kısa sürede hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetti.


PES ETMEDİ!

Doktorların 'Artık sen futbol oynayamazsın' sözüne rağmen pes etmedi. "Hayatımın en zor anlarından biriydi" diyen Minoungou, tüm zorluklara rağmen, 2024'te Seattle Sounders ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. Bu sezon MLS ekibiyle lig kupasını kazanan oyuncu, ilk kez eylül ayında çağırıldığı Burkina Faso Milli Takımı'nda da tüm imkânsızlıkları karşın turnuvada şimdiden fark yarattı.

"GÖRMÜYORUM, HİSSEDİYORUM"

Minoungou, tek gözüyle sahada olmasını daha önce verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:

"Hiç olmadığı kadar çok çalıştım. Artık her şeyi göremiyordum ama oyunu hissedebiliyordum. Beynin neler başarabileceğini görmek inanılmaz. Bazen defans oyuncusunu hiç görmüyorum. Sonra diğer yöne gidiyorum. İçgüdü-oyun değerlendirmesi hepsi bir araya geliyor." 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
