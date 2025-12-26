Süper Lig'de ilk yarı '26,84' yaş ortalamasıyla oynandı

Takım



Yaş ortalaması



Kocaelispor



28,21



ikas Eyüpspor



27,78



Zecorner Kayserispor



27,57



Gençlerbirliği



27,28



RAMS Başakşehir



27,15



Gaziantep FK



27,07



Kasımpaşa



27,04



Fenerbahçe



27,00



Hesap.com Antalyaspor



26,96



Galatasaray



26,85



TÜMOSAN Konyaspor



26,78



Beşiktaş



26,73



Corendon Alanyaspor



26,60



Samsunspor



26,38



Çaykur Rizespor



26,34



Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük



26,00



Trabzonspor



25,81



Göztepe



25,17





Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girilirken mücadele eden 18 takımın sezonun ilk bölümünde şans verdiği 475 oyuncunun yaş ortalaması, 26,84 oldu.AA'nın, Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, süre alan futbolcuların yaş ortalaması ele alındı.Ligde forma giyen oyuncuların yaşları dikkate alındığında en tecrübeli ekip olarak lige bu sezon yükselen Kocaelispor, kayıtlara geçti.Sezonun ikinci yarısına 23 puanla 8. sırada başlayacak yeşil-siyahlı takım, ilk yarıyı 28,21 yaş ortalamasıyla tamamladı.Kocaelispor'u 27,78'lik yaş ortalamasıyla ikas Eyüpspor ve 27,57 yaş ortalamasıyla Zecorner Kayserispor takip etti.Sezonun ilk yarısında en genç yaş ortalamasıyla Göztepe mücadele etti.İzmir ekibinin, sezonun ilk yarısında şans verdiği oyuncuların yaş ortalaması 25,17 olarak dikkati çekti.Göztepe'yi 25,81 yaş ortalamasıyla Trabzonspor ve 26 yaş ortalamasıyla Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük izledi.Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında takımlara göre forma şansı bulan oyuncuların yaş ortalaması şöyle:Süper Lig'in ilk yarısında 16 yaşında 4 futbolcu forma giydi.Gençlerbirliği'nin 1 Ekim 2009 doğumlu futbolcusu Ayaz Özcan, ligin en genç oyuncusu ünvanıyla kırmızı-siyahlı formayı giydi. Ayaz, 3 maçta 17 dakika sahada kaldı.Fatih Karagümrük'te oynayan 6 Nisan 2009 doğumlu Tarık Buğra Kalpaklı, geride kalan 17 maçın 9'unda 270 dakika süre aldı.Antalyaspor'dan 24 Mart 2009 doğumlu Yakub İlçin, 4 maçta 171 dakika, 5 Ocak 2009 doğumlu Ali Demirbilek ise 1 maçta 1 dakika görev yaptı.Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde forma giyen en tecrübeli futbolcu, 1 Mart 1989 doğumlu Mert Günok oldu.Beşiktaş'ın 36 yaşındaki milli file bekçisi, ligin ilk yarısında 8 maçta 720 dakika oyunda kaldı.Ligde 36 yaşındaki Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme, Göztepe'den İsmail Köybaşı, ikas Eyüpspor futbolcusu Taras Stepanenko, Corendon Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca ve kaleci Ertuğrul Taşkıran da görev aldı.Alanyaspor file bekçisi Ertuğrul Taşkıran, ilk yarıda oynanan 17 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak dikkati çekti.Süper Lig'de sezonun başlamasının ardından 8 futbolcu, başka Süper Lig ekibiyle anlaştı.Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer olurken Beşiktaş'tan Ernest Muci, bordo-mavili takıma gitti.Beşiktaş kadrosunda sezona başlayan Tayyip Talha Sanuç, Gaziantep FK ile sözleşme imzalarken Gökhan Sazdağı, Zecorner Kayserispor'dan Beşiktaş'ın yolunu tuttu.Siyah-beyazlı kulüp ayrıca Fenerbahçe'de sezona başlayan Cengiz Ünder ile kiralık sözleşme imzaladı.Sezona ikas Eyüpspor ile giren Melih Kabasakal, Gaziantep FK ile anlaşırken Jakub Kaluzinski, Hesap.com Antalyaspor'dan RAMS Başakşehir'e transfer oldu.Ligde 2 takımda forma giyen diğer isim de Dal Varesanovic. Sezona Çaykur Rizespor'da başlayan Bosna Hersekli oyuncu, Gençlerbirliği ile ilk devreyi tamamladı.