Süper Lig'de ilk yarı "26,84" yaş ortalamasıyla oynandı

Sezonun ilk yarısında süre alan oyunculara göre en tecrübeli ekip 28,21'lik ortalamasıyla Kocaelispor, en genç takım 25,17'lik ortalamasıyla Göztepe oldu. Ligin en genci 16 yaşındaki Ayaz Özcan Gençlerbirliği'nde, en tecrübelisi 36 yaşındaki Mert Günok, Beşiktaş'ta forma giydi

Süper Lig'de ilk yarı '26,84' yaş ortalamasıyla oynandı
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girilirken mücadele eden 18 takımın sezonun ilk bölümünde şans verdiği 475 oyuncunun yaş ortalaması, 26,84 oldu.

AA'nın, Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, süre alan futbolcuların yaş ortalaması ele alındı.

Ligde forma giyen oyuncuların yaşları dikkate alındığında en tecrübeli ekip olarak lige bu sezon yükselen Kocaelispor, kayıtlara geçti.


Sezonun ikinci yarısına 23 puanla 8. sırada başlayacak yeşil-siyahlı takım, ilk yarıyı 28,21 yaş ortalamasıyla tamamladı.

Kocaelispor'u 27,78'lik yaş ortalamasıyla ikas Eyüpspor ve 27,57 yaş ortalamasıyla Zecorner Kayserispor takip etti.

EN GENCİ GÖZTEPE

Sezonun ilk yarısında en genç yaş ortalamasıyla Göztepe mücadele etti.

İzmir ekibinin, sezonun ilk yarısında şans verdiği oyuncuların yaş ortalaması 25,17 olarak dikkati çekti.

Göztepe'yi 25,81 yaş ortalamasıyla Trabzonspor ve 26 yaş ortalamasıyla Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük izledi.

ORTALAMALAR

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında takımlara göre forma şansı bulan oyuncuların yaş ortalaması şöyle:

Takım

 Yaş ortalaması
Kocaelispor

 28,21
ikas Eyüpspor

 27,78
Zecorner Kayserispor

 27,57
Gençlerbirliği

 27,28
RAMS Başakşehir

 27,15
Gaziantep FK

 27,07
Kasımpaşa

 27,04
Fenerbahçe

 27,00
Hesap.com Antalyaspor

 26,96
Galatasaray

 26,85
TÜMOSAN Konyaspor

 26,78
Beşiktaş

 26,73
Corendon Alanyaspor

 26,60
Samsunspor

 26,38
Çaykur Rizespor

 26,34
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

 26,00
Trabzonspor

 25,81
Göztepe

 25,17
LİGİN EN GENCİ GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AYAZ ÖZCAN

Süper Lig'in ilk yarısında 16 yaşında 4 futbolcu forma giydi.

Gençlerbirliği'nin 1 Ekim 2009 doğumlu futbolcusu Ayaz Özcan, ligin en genç oyuncusu ünvanıyla kırmızı-siyahlı formayı giydi. Ayaz, 3 maçta 17 dakika sahada kaldı.

Fatih Karagümrük'te oynayan 6 Nisan 2009 doğumlu Tarık Buğra Kalpaklı, geride kalan 17 maçın 9'unda 270 dakika süre aldı.

Antalyaspor'dan 24 Mart 2009 doğumlu Yakub İlçin, 4 maçta 171 dakika, 5 Ocak 2009 doğumlu Ali Demirbilek ise 1 maçta 1 dakika görev yaptı.

EN "TECRÜBELİ" MERT GÜNOK

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde forma giyen en tecrübeli futbolcu, 1 Mart 1989 doğumlu Mert Günok oldu.

Beşiktaş'ın 36 yaşındaki milli file bekçisi, ligin ilk yarısında 8 maçta 720 dakika oyunda kaldı.

Ligde 36 yaşındaki Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme, Göztepe'den İsmail Köybaşı, ikas Eyüpspor futbolcusu Taras Stepanenko, Corendon Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca ve kaleci Ertuğrul Taşkıran da görev aldı.

Alanyaspor file bekçisi Ertuğrul Taşkıran, ilk yarıda oynanan 17 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak dikkati çekti.

8 FUTBOLCU 2 FARKLI TAKIMDA OYNADI

Süper Lig'de sezonun başlamasının ardından 8 futbolcu, başka Süper Lig ekibiyle anlaştı.

Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer olurken Beşiktaş'tan Ernest Muci, bordo-mavili takıma gitti.

Beşiktaş kadrosunda sezona başlayan Tayyip Talha Sanuç, Gaziantep FK ile sözleşme imzalarken Gökhan Sazdağı, Zecorner Kayserispor'dan Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

Siyah-beyazlı kulüp ayrıca Fenerbahçe'de sezona başlayan Cengiz Ünder ile kiralık sözleşme imzaladı.

Sezona ikas Eyüpspor ile giren Melih Kabasakal, Gaziantep FK ile anlaşırken Jakub Kaluzinski, Hesap.com Antalyaspor'dan RAMS Başakşehir'e transfer oldu.

Ligde 2 takımda forma giyen diğer isim de Dal Varesanovic. Sezona Çaykur Rizespor'da başlayan Bosna Hersekli oyuncu, Gençlerbirliği ile ilk devreyi tamamladı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
