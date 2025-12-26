26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Fenerbahçe'de sol stoper operasyonu: Diego Leite

Fenerbahçe, stoper arayışında rotayı Union Berlin forması giyen Diogo Leite'ye çevirirken, Tedesco'nun transfere onay verdiği öğrenildi.

calendar 26 Aralık 2025 10:45
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de sol stoper operasyonu: Diego Leite
Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapması beklenen Fenerbahçe önceliği orta saha ve santrfor mevkilerine vermişti. Ancak Oosterwolde'nin, Beşiktaş maçında ortaya koyduğu kötü performans kafaları karıştırdı.

Sarı-lacivertliler hemen stoper de aramaya başladı. Bu doğrultuda gündeme gelen isim Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giyen Diogo Leite oldu.

SOL BEK DE OYNUYOR

Futbol Direktörü Devin Özek, Portekizli yıldızın menajeriyle görüşerek şartlarını öğrenirken, Tedesco da sol ayaklı stoperin takıma katılmasına onay verdi.

Sol bek pozisyonunda da oynayabilen Leite'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan 1.90'lık savunmacının devre arasında uygun bir bedelle alınması gündemde.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
