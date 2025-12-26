Trabzonspor, radarına aldı; Kozlowski!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, ocak ayındaki transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket ediyor. Fırtına'da Gaziantep'in 22 yaşındaki orta sahası Kacper Kozlowski'yi yakından takip ediyor. Orta sahada 8 ve 10 numara oynayan, ayrıca kanatlarda da forma giyebilen Polonyalı yıldız çok yönlü profiliyle dikkat çekiyor. Transfer çalışmaları kapsamında genç yıldızları izleyen Karadeniz devi, Kozlowski'yi de listesinde tutuyor.
AVRUPA'DA KULÜPLER İZLİYOR
Gaziantep ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek 22 yaşındaki Kozlowski, bu sezon 18 resmi maçta 3 gol attı, 1 asist yaptı. Polonyalı futbolcu bin 503 dakika sahada kalırken Polonya Milli Takımı'nda da yer alıyor. Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen genç orta sahanın Trabzonspor'dan gelecek bir teklife sıcak bakabileceği kaydedildi. Polonya basınında çıkan haberlerde ise Kozlowski'yi Avrupa'da da birçok kulübün scout ekiplerinin yakından takip ettiği ve ocak ayında gelişmelerin yaşanabileceği dile getirildi.
GAZİANTEP'TE ÇIKIŞA GEÇTİ
Kacper Kozlowski, kariyerindeki çıkışı Süper Lig'de Gaziantep'te yaşadı. Trabzonspor'un eski yıldızları Selçuk İnan ve Burak Yılmaz yönetiminde başarılı bir grafik çizen Kozlowski, kısa sürede adından söz ettirdi.
AVRUPA'DA KULÜPLER İZLİYOR
Gaziantep ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek 22 yaşındaki Kozlowski, bu sezon 18 resmi maçta 3 gol attı, 1 asist yaptı. Polonyalı futbolcu bin 503 dakika sahada kalırken Polonya Milli Takımı'nda da yer alıyor. Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen genç orta sahanın Trabzonspor'dan gelecek bir teklife sıcak bakabileceği kaydedildi. Polonya basınında çıkan haberlerde ise Kozlowski'yi Avrupa'da da birçok kulübün scout ekiplerinin yakından takip ettiği ve ocak ayında gelişmelerin yaşanabileceği dile getirildi.
GAZİANTEP'TE ÇIKIŞA GEÇTİ
Kacper Kozlowski, kariyerindeki çıkışı Süper Lig'de Gaziantep'te yaşadı. Trabzonspor'un eski yıldızları Selçuk İnan ve Burak Yılmaz yönetiminde başarılı bir grafik çizen Kozlowski, kısa sürede adından söz ettirdi.