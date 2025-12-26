26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Trabzonspor, radarına aldı; Kozlowski!

Trabzonspor, kadro rotasyonunu güçlendirme adına listesine Gaziantep FK'nın 22 yaşındaki orta saha Kacper Kozlowski'yi aldı.

calendar 26 Aralık 2025 10:09
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, radarına aldı; Kozlowski!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, ocak ayındaki transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket ediyor. Fırtına'da Gaziantep'in 22 yaşındaki orta sahası Kacper Kozlowski'yi yakından takip ediyor. Orta sahada 8 ve 10 numara oynayan, ayrıca kanatlarda da forma giyebilen Polonyalı yıldız çok yönlü profiliyle dikkat çekiyor. Transfer çalışmaları kapsamında genç yıldızları izleyen Karadeniz devi, Kozlowski'yi de listesinde tutuyor.

AVRUPA'DA KULÜPLER İZLİYOR

Gaziantep ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek 22 yaşındaki Kozlowski, bu sezon 18 resmi maçta 3 gol attı, 1 asist yaptı. Polonyalı futbolcu bin 503 dakika sahada kalırken Polonya Milli Takımı'nda da yer alıyor. Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen genç orta sahanın Trabzonspor'dan gelecek bir teklife sıcak bakabileceği kaydedildi. Polonya basınında çıkan haberlerde ise Kozlowski'yi Avrupa'da da birçok kulübün scout ekiplerinin yakından takip ettiği ve ocak ayında gelişmelerin yaşanabileceği dile getirildi.


GAZİANTEP'TE ÇIKIŞA GEÇTİ

Kacper Kozlowski, kariyerindeki çıkışı Süper Lig'de Gaziantep'te yaşadı. Trabzonspor'un eski yıldızları Selçuk İnan ve Burak Yılmaz yönetiminde başarılı bir grafik çizen Kozlowski, kısa sürede adından söz ettirdi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.