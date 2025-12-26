26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Bursaspor devre arası çalışmalarına başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına lider olarak giren Bursaspor, antrenmanlara tekrar başladı.

calendar 26 Aralık 2025 10:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bursaspor devre arası çalışmalarına başladı
Bursaspor, devre arası hazırlıklarının ilk etabına teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde start verdi.

Bursaspor, devre arası hazırlıklarının birinci etabına başladı. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sezonun ikinci yarısı için ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşu çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde geniş alanda pas oyunları oynandı.

Yeşil-beyazlılar, devre arası hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
