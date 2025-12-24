Haber Tarihi: 24 Aralık 2025 12:54 -
Güncelleme Tarihi:
24 Aralık 2025 12:54
Yarın kandil mi? 25 Aralık kandil mi, ne kandili? 2025
Üç ayların ilk ayı olan Recep ayının başlaması ile birlikte 25 Aralık Perşembe gününün ne kandili olduğu merak ediliyor. Yılın son kandilini idrak edecek olan vatandaşlar, yarınki kandile ilişkin ayrıntıları araştırıyor. 2025 yılının ilk ve son kandili olan Regaip Kandili, 2 Ocak'ta idrak edilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte yılın son kandil tarihi belli oldu. Peki, yarın kandil mi, ne kandili? 25 Aralık Regaip Kandili mi?
2025 yılının son kandili olan Regaip Kandili tüm İslam camiası tarafından heyecanla bekleniyor. Milyonlarca Müslüman için büyük önem arz eden ve kutsal kabul edilen kandil günlerinde, İslam dinine mensup kişiler ibadetlerini yapıp, dua edip ve namaz kılarak dini vazifelerini yerine getirecek.
En son 13 Şubat 2025 Perşembe akşamı Berat Kandili idrak edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, 2025 yılının son kandili olan Regaip Kandili, bu yıl aralık ayına denk gelecek.25 ARALIK NE KANDİLİ?Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre 25 Aralık 2025 Perşembe günü Regaip Kandili idrak ediliyor.5 MÜBAREK GECEDEN BİRİRegaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. İslam'daki beş mübarek (Kadir Gecesi ile birlikte) kandil gecesinden biridir.Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü, hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" anlamlarında kullanılır.
