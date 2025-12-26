26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Trabzonspor'dan Chibuike Nwaiwu pazarlığı!

Trabzonspor, Wolfsberger'de forma giyen genç stoper Chibuike Nwaiwu için transfer masasına oturdu. Avusturya ekibinin istediği bonservis ve Bordo-Mavililer'in önerdiği rakam belli oldu.

calendar 26 Aralık 2025 10:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, stoper takviyesi için kolları sıvadı. Ertuğrul Doğan yönetimi, genç bir ismi radarına aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Trabzonspor, Avusturya ekibi Wolfsberger'de forma giyen Chibuike Nwaiwu'yu transfer listesine ekledi. Bordo-Mavililer, 22 yaşındaki savunmacı için masaya oturdu.

FARK 4 MİLYON EURO



Haberde Avusturya temsilcisi Wolfsberger'in, Chibuike Nwaiwu için 10 milyon Euro talep ettiği bildirildi. Trabzonspor ise teklifini 6 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Taraflar arasındaki fark 4 milyon Euro'ya indi.

AVRUPA'NIN RADARINDA

Trabzonspor'un kadroya katmak için pazarlıkları sürdürdüğü Chibuike Nwaiwu, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Nijeryalı stopere Avrupa'dan da teklifler olduğu kaydedildi.

PERFORMANSI

Stoperin yanı sıra ön libero ve merkez orta sahada da görev yapabilen Chibuike Nwaiwu, bu sezon Wolfsberger formasıyla 16 maça çıktı. 1337 dakika süre alan 22 yaşındaki futbolcu 1 kez rakip fileleri havalandırdı, 6 mücadelede sarı kart gördü, 2 maçta ise ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
