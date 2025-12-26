Trabzonspor'dan Chibuike Nwaiwu pazarlığı!

Ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, stoper takviyesi için kolları sıvadı. Ertuğrul Doğan yönetimi, genç bir ismi radarına aldı.



Sabah'ta yer alan habere göre, Trabzonspor, Avusturya ekibi Wolfsberger'de forma giyen Chibuike Nwaiwu'yu transfer listesine ekledi. Bordo-Mavililer, 22 yaşındaki savunmacı için masaya oturdu.



FARK 4 MİLYON EURO

Haberde Avusturya temsilcisi Wolfsberger'in, Chibuike Nwaiwu için 10 milyon Euro talep ettiği bildirildi. Trabzonspor ise teklifini 6 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Taraflar arasındaki fark 4 milyon Euro'ya indi.Trabzonspor'un kadroya katmak için pazarlıkları sürdürdüğü Chibuike Nwaiwu, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Nijeryalı stopere Avrupa'dan da teklifler olduğu kaydedildi.Stoperin yanı sıra ön libero ve merkez orta sahada da görev yapabilen Chibuike Nwaiwu, bu sezon Wolfsberger formasıyla 16 maça çıktı. 1337 dakika süre alan 22 yaşındaki futbolcu 1 kez rakip fileleri havalandırdı, 6 mücadelede sarı kart gördü, 2 maçta ise ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.