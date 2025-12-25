Javi Galan, Atletico Madrid'den ayrıldı

La Liga ekiplerinden Osasuna, sol bek Javi Galan'ın transferi için Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, 31 yaşındaki oyuncunun bonservisi için 500 bin euro ödeme yapacak.

Teknik direktör Alessio Lisci, böylece kış transfer dönemindeki ilk takviyesini gerçekleştirmiş oldu. Atletico Madrid'den kadroya katılan Javi Galan, Osasuna ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. Anlaşmada, tarafların mutabık kalması halinde sözleşmenin uzatılmasına yönelik bir opsiyon da bulunuyor.

Bu sezon Atletico Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan sol bek, Osasuna'da sol kanadın şu ana kadarki asıl ismi olan Abel Bretones ile rekabete girmeyi hedefliyor.

500 BİN EURO BONSERVİS

Osasuna'nın Galan için ödediği bonservis bedelinin 500 bin euro olduğu belirtilirken, transferin beklentileri karşılaması durumunda sözleşmenin ilave 500 bin euro karşılığında uzatılabileceği ifade edildi.

Javi Galan'ın, 29 Aralık Pazartesi günü takımla birlikte antrenmanlara başlaması bekleniyor. Teknik direktör Alessio Lisci'nin, deneyimli futbolcuya 3 Ocak'ta El Sadar'da Athletic Bilbao'ya karşı oynanacak karşılaşmada forma vermesi ihtimaller arasında yer alıyor.

Geçen sezon 40 maçta görev alan Galan, bu sezon ise ligde 5, Kral Kupası'nda 1 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere toplam 7 maçta forma giydi.