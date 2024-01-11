Regaip mi, Regaib mi? TDK Regaip Kandili nasıl yazılır?

"Regaip" ve "Regaib", her ikisi de aynı dini günü ifade eder ancak farklı telaffuz ve yazım şekillerine sahiptir. Arapça kökenli bir kelime olan "Regaib", Türkçede genellikle "Regaip" olarak yazılır ve telaffuz edilir. Her iki şekilde de kullanımı doğru olup, bölgesel ya da kişisel tercihlere göre değişiklik gösterebilir. Önemli olan, bu kelimenin İslami takvimde Recep ayının ilk perşembe gecesini cumaya bağlayan geceyi ifade ettiğidir. Bu gece, Müslümanlar için özel bir ibadet ve dua zamanı olarak kabul edilir.

Türk Dil Kurumu (TDK) resmi sitesinde yer alan bilgiye göre doğru yazılışı "Regaip Kandili" şeklindedir. Arapça kökenli bir kelime olduğu için de özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yazılış şekli olarak "Regaib Kandili" tercih edilmiştir.

Regaip kelimesi Arapça "Reğabe" kökünden gelmektedir. Kelime anlamı olarak onu elde etmek, ona karşı meyletmek, çaba harcamak, arzulamak, bir şeyi istemek gibi anlamlara gelmektedir. Reğabe kelimesinden türeyen Reğib kelimesi ise; arzulanan, kendisine rağbet edilen, talep edilen şey anlamına gelir. Regaib ise kelime anlamı olarak; değerli, kıymetli, ihsan, nefis, çokça rağbet edilen" gibi manalara gelir.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.