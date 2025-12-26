Berkan Kutlu'ya Süper Lig'den bir talip daha!

Galatasaray'dan ayrılıp düzenli forma giyeceği bir takıma transfer olmak isteyen Berkan Kutlu'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRABZONSPOR İDDİASI GÜNDEMDE
Bir süredir Konyaspor ile anılan Berkan Kutlu için yeni bir iddia ortaya çıktı. İddialara göre milli futbolcuyla Trabzonspor da ilgileniyor.
GALATASARAY 4 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİ
Galatasaray, Berkan Kutlu'yu 2021-22 sezonu başında Alanyaspor'dan 4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. 27 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
BU SEZON BERKAN KUTLU
Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 karşılaşmada forma giyen Berkan Kutlu, 62 dakika sahada kalırken 1 asistlik katkı sağladı.
