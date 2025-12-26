26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Beşiktaş'tan Rashica kararı!

Beşiktaş, ayrılması gündeme gelen Milot Rashica'yı takımda tutma kararı aldı.

calendar 26 Aralık 2025 10:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrası yeniden forma şansı bulan Milot Rashica, şansını çok iyi değerlendirdi.

Kosovalı kanat oyuncusu, son 3 maçta ilk 11'de forma giyerken 1 gol ve 2 asiste imza attı.

Ara transfer döneminde gönderilmesi gündeme gelen Rashica başarılı performansıyla yeniden teknik heyetin gözüne girdi. İsmi Trabzonspor ile de anılan futbolcu için kadroda tutulmasına karar verildi.

Yıldız oyuncunun da takımda kalmak istediği ve şimdiye kadar ayrılmak için herhangi bir girişimde bulunmadığı kaydedildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
