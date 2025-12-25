Fenerbahçe'ye dev gelir!

Fenerbahçe, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerini'nin kullanımını 128 milyon euro peşin ücret karşılığında kiraladığını KAP'a bildirdi.

calendar 25 Aralık 2025 22:34 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2025 22:36
Fotoğraf: AA
Sadettin Saran yönetiminde mali yapıyı güçlendirmeyi amaçlayan Fenerbahçe, kısa süre içinde Bankalar Birliği anlaşmasından ayrılmak ve transfer bütçesini rahatlatmak adına önemli bir hamle yaptı. Bu kapsamda Fenerbahçe, kulüp varlıklarıyla ilgili kritik bir kiralama anlaşmasına imza attı.

KAP'A DUYURULDU

Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin, Fenerbahçe Futbol Kulübü'ne ait olmak üzere Fenerbahçe Futbol AŞ'ye kiralandığını duyurdu.


128 MİLYON EURO GELİR

Yapılan açıklamaya göre söz konusu kiralama işlemi yaklaşık 128 milyon euro bedelle gerçekleştirildi. Bu anlaşmanın, kulübün finansal yükünü hafifletmesi ve hem borç yapılandırması hem de transfer planlaması açısından Fenerbahçe'ye önemli bir hareket alanı kazandırması bekleniyor.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz tarafından 19.12.2025 tarihinde yapılan açıklamanın güncellenen hali aşağıdaki gibidir:

Şirketimizin Profesyonel Futbol A Takımı, Kadın Futbol Takımı ve altyapı takımları dahil olmak üzere, faaliyetleri için kullanmakta olduğu, hakim ortağımız Fenerbahçe Spor Kulübü ("Kulüp")'ne ait Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ve Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin kullanımını teminen, ARGE Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından kiralamaya konu tesisler için tespit edilen kira bedelleri dikkate alınarak, net bugünkü değer analizi neticesinde Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 19.12.2025 tarihli "Uzun Süreli Tesis Kiralama Sözleşmesi Finansal Danışmanlık Raporu" çerçevesinde,

Kulüp ile Şirketimiz arasında 21 yıl süreli ( 30.11.2025 - 30.11.2046) "Uzun Süreli Tesis Kiralama Sözleşmesi" akdedilmesine, Kulüp ile Şirketimiz arasında 27.06.2011 tarihinde imzalanan Tesis Kullanım Sözleşmesinin feshedilmesine, Fenerbahçe Spor Kulübü ile imzalanan iş bu sözleşme, Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan yine 19.12.2025 tarihli Kiralama Sözleşmesi Finansal Danışmanlık Raporu'nda 21 yıl için belirlenen tutarın, iskonto oranları dikkate alınarak hesaplanmasına ve 30.11.2025 tarihi itibarıyla net bugünkü değeri belirlenip, bu tutarın peşin olarak ödenmesine,

Bu çerçevede, Kulüp ile 19.12.2025 tarihinde imzalanmış olan Uzun Süreli Tesis Kiralama Sözleşmesi'ne istinaden kullanım hakkı bedeli olarak 21 yıl için 6.465.673.206 TL'nin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne peşin olarak ödenmesine, karar verilmiştir." 

SON HABERLER
Tümü
