26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında

26.10.2024'te oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçı da bahis soruşturmasına dahil edildi. İşte detaylar...

calendar 26 Aralık 2025 09:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Futbolda bahis soruşturmasına 26.10.2024'te oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçı da dahil edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

MAÇTA NE OLMUŞTU?


Kasımpaşa'nın ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı karşılaşmayı Samsunspor ikinci yarıda 4-1 kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısında Samsunspor iki penaltı kaçırdı.

MURAT AĞIREL'İN İDDİASI

Öte yandan gazeteci Murat Ağırel, daha önce Kasımpaşa-Samsunspor maçıyla ilgili olarak şu iddiayı gündeme getirmişti;

"Kasımpaşa-Samsunspor maçında bir kullanıcı, 'Kasımpaşa ilk yarıyı önde kapatır ama maçı Samsunspor kazanır' bahsi yapmış.

Oranı 34.50 olan bu bahse tam 50 bin TL yatırmış ve 1 Milyon 725 bin TL kazanmış. Aynı kuponu 238 kişi daha oynamış!"

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.