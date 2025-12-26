Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında

Futbolda bahis soruşturmasına 26.10.2024'te oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçı da dahil edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.
MAÇTA NE OLMUŞTU?
Kasımpaşa'nın ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı karşılaşmayı Samsunspor ikinci yarıda 4-1 kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısında Samsunspor iki penaltı kaçırdı.
MURAT AĞIREL'İN İDDİASI
Öte yandan gazeteci Murat Ağırel, daha önce Kasımpaşa-Samsunspor maçıyla ilgili olarak şu iddiayı gündeme getirmişti;
"Kasımpaşa-Samsunspor maçında bir kullanıcı, 'Kasımpaşa ilk yarıyı önde kapatır ama maçı Samsunspor kazanır' bahsi yapmış.
Oranı 34.50 olan bu bahse tam 50 bin TL yatırmış ve 1 Milyon 725 bin TL kazanmış. Aynı kuponu 238 kişi daha oynamış!"
