Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında

Futbolda bahis soruşturmasına 26.10.2024'te oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçı da dahil edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "" denildi.Kasımpaşa'nın ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı karşılaşmayı Samsunspor ikinci yarıda 4-1 kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısında Samsunspor iki penaltı kaçırdı.Öte yandan gazeteci Murat Ağırel, daha önce Kasımpaşa-Samsunspor maçıyla ilgili olarak şu iddiayı gündeme getirmişti;"Kasımpaşa-Samsunspor maçında bir kullanıcı, 'Kasımpaşa ilk yarıyı önde kapatır ama maçı Samsunspor kazanır' bahsi yapmış.Oranı 34.50 olan bu bahse tam 50 bin TL yatırmış ve 1 Milyon 725 bin TL kazanmış. Aynı kuponu 238 kişi daha oynamış!"