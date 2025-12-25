Masuaku'dan ayrılık kararı!

Son transfer döneminde Beşiktaş'tan Sunderland'a transfer olan Arthur Masuaku, kış transfer döneminde takımdan ayrılabilir.yer alan habere göre Kongolu yıldız, sezonun ilk bölümünde yeterince forma şansı bulamaması nedeniyle daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor.Sunderland Teknik Direktörü Regis Le Bris, Masuaku'nun durumu hakkında,ifadelerini kullandı.Masuaku'nun ise Kongo ile Dünya Kupası'na katılmak için Mart ayında oynayacakları uluslararası play-off maçları öncesinde ritim kazanabileceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi.32 yaşındaki yıldız sol bek, bu sezon Sunderland ile 4 maçta 217 dakika süre aldı. Masuaku'nun sözleşmesi kulübüyle 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.