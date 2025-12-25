Masuaku'dan ayrılık kararı!

Sunderland'de istediği forma süresini bulamayan Arthur Masuaku, devre arasında kulüpten ayrılmak istiyor.

Son transfer döneminde Beşiktaş'tan Sunderland'a transfer olan Arthur Masuaku, kış transfer döneminde takımdan ayrılabilir.

Foot RDC'de yer alan habere göre Kongolu yıldız, sezonun ilk bölümünde yeterince forma şansı bulamaması nedeniyle daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor.

SUNDERLAND'İN AÇIKLAMASI


Sunderland Teknik Direktörü Regis Le Bris, Masuaku'nun durumu hakkında, "Arthur iyi bir oyuncu. Her ne kadar çok fazla oynama şansı bulamamış olsa da bizim için önemli. Afrika Uluslar Kupası öncesinde kendisiyle konuştuk ve bu transfer döneminin geleceği hakkında konuşmamız için bir fırsat olacağı konusunda anlaştık. Ancak bu, kesin olarak ayrılacağı anlamına gelmiyor. Bir uzlaşma bulmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

Masuaku'nun ise Kongo ile Dünya Kupası'na katılmak için Mart ayında oynayacakları uluslararası play-off maçları öncesinde ritim kazanabileceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi.

32 yaşındaki yıldız sol bek, bu sezon Sunderland ile 4 maçta 217 dakika süre aldı. Masuaku'nun sözleşmesi kulübüyle 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.

