Türkiye'de Uyuşturucu Kullanımı Yasak mı?

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Türkiye, dünyanın en sert yasal düzenlemelerine sahip ülkelerinden biri konumunda. Vatandaşlar arasında sıkça merak edilen "Sadece kullanmak suç mu?" veya "Üzerimde az miktarda yakalanırsa ne olur?" sorularının yanıtı, kanunlarda net çizgilerle belirlenmiş durumda.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre uyuşturucu madde üretmek ve ticaretini yapmak kadar, kullanmak ve kullanmak amacıyla bulundurmak da yasaktır ve hapis cezası ile yaptırıma bağlanmıştır.

Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçunu düzenler.

Kanuna göre; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Hukukçular, yasanın sadece maddeyi kullanmayı değil, kullanmak amacıyla üzerinde taşımayı da suç saydığına dikkat çekiyor. Miktarın az olması (kişisel kullanım sınırı içinde kalması), fiilin suç olma özelliğini ortadan kaldırmıyor; ancak yargılama sürecinde "ticaret" suçundan ayrılmasını sağlıyor.