Haber Tarihi: 24 Aralık 2025 12:18 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 12:18

Türkiye'de Uyuşturucu Kullanımı Yasak mı?

Türkiye'de uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, Türk Ceza Kanunu (TCK) hükümleri gereğince suç teşkil etmektedir. Peki, sadece kullanmak amacıyla madde bulunduranları ne gibi cezalar bekliyor? Denetimli serbestlik süreci nasıl işliyor? İşte hukuki detaylar.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Türkiye, dünyanın en sert yasal düzenlemelerine sahip ülkelerinden biri konumunda. Vatandaşlar arasında sıkça merak edilen "Sadece kullanmak suç mu?" veya "Üzerimde az miktarda yakalanırsa ne olur?" sorularının yanıtı, kanunlarda net çizgilerle belirlenmiş durumda.
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre uyuşturucu madde üretmek ve ticaretini yapmak kadar, kullanmak ve kullanmak amacıyla bulundurmak da yasaktır ve hapis cezası ile yaptırıma bağlanmıştır.

TCK 191: Kullanıcılar İçin Hapis Cezası Öngörüyor

Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçunu düzenler.

Kanuna göre; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Hukukçular, yasanın sadece maddeyi kullanmayı değil, kullanmak amacıyla üzerinde taşımayı da suç saydığına dikkat çekiyor. Miktarın az olması (kişisel kullanım sınırı içinde kalması), fiilin suç olma özelliğini ortadan kaldırmıyor; ancak yargılama sürecinde "ticaret" suçundan ayrılmasını sağlıyor.
