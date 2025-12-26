Beşiktaş için anlaştı iddiası!

Beşiktaş, ara transfer dönemi için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlıların kaleci transferinde sona yaklaştığı ortaya atıldı.
Siyah beyazlı yönetimin, Chelsea'nin Danimarkalı kalecisi Filip Jörgensen ile prensipte anlaşmaya vardığı iddia edildi.
GELMEYE İKNA ETTİLER
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş Futbol Komitesi üyeleri Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu'nun 23 yaşındaki file bekçisini kiralık olarak Beşiktaş transfer olmaya ikna ettiği öne sürüldü.
PERFORMANSI
Chelsea'ye geçtiğimiz sezon Villarreal'den 24.5 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Jorgensen, bu sezon 4 maçta süre aldı. 15 milyon euro piyasa değeri bulunan Danimarkalının Chelsea ile sözleşmesi 30 Haziran 2031 tarihinde sona eriyor.
