26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Beşiktaş için anlaştı iddiası!

Beşiktaş, Chelsea kalecisi Filip Jörgensen'i kiralık olarak Türkiye'ye transfer olması için ikna ettiği öne sürüldü.

calendar 26 Aralık 2025 10:18 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 10:22
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş için anlaştı iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, ara transfer dönemi için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlıların kaleci transferinde sona yaklaştığı ortaya atıldı.

Siyah beyazlı yönetimin, Chelsea'nin Danimarkalı kalecisi Filip Jörgensen ile prensipte anlaşmaya vardığı iddia edildi.

GELMEYE İKNA ETTİLER

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş Futbol Komitesi üyeleri Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu'nun 23 yaşındaki file bekçisini kiralık olarak Beşiktaş transfer olmaya ikna ettiği öne sürüldü.


PERFORMANSI

Chelsea'ye geçtiğimiz sezon Villarreal'den 24.5 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Jorgensen, bu sezon 4 maçta süre aldı. 15 milyon euro piyasa değeri bulunan Danimarkalının Chelsea ile sözleşmesi 30 Haziran 2031 tarihinde sona eriyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.