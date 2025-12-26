Golden State Warriors guardı Jimmy Butler, takım arkadaşı Draymond Green ile başantrenör Steve Kerr arasında yaşanan sert tartışmanın kendisinde olumlu bir etki yarattığını söyledi.Butler, Warriors'ın Dallas Mavericks'i mağlup etmesinin ardından ESPN'den Anthony Slater'a yaptığı açıklamada, pazartesi gecesi yaşanan olaya şu sözlerle değindi:Green ile Kerr, Orlando Magic karşısında oynanan maçta bir mola sırasında hararetli bir tartışma yaşamış, bu esnada Green benchten ayrılarak soyunma odasına gitmişti. Kerr ise kalan oyuncularla birlikte bir hücum seti çizmişti.Kerr, çarşamba günü yaptığı açıklamada Green ile karşılıklı olarak hem birbirlerinden hem de takımdan özür dilediklerini belirtmiş ve yaşananları "kariyerimin en iyi anı değildi" şeklinde tanımlamıştı. Ancak Butler, olayda bir sorun görmediğini açıkça ifade etti." diyen Butler sözlerini şöyle sürdürdü:Warriors, söz konusu tartışmaya rağmen Magic'i mağlup etmeyi başardı ve ardından Mavericks'i yenerek galibiyet serisini üç maça çıkardı. Draymond Green, Mavericks karşısında ilk beşte sahaya çıktı ve 28 dakika oynadı; bu süre, sezon ortalamasının bir dakika üzerindeydi. Green ile Kerr, birlikte 12. sezonlarını geçirirken, bu süreçte Warriors dört NBA şampiyonluğu kazandı. Butler ise geçen sezon ortasında yapılan bir takasla Golden State'e katılmıştı.