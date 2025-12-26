26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Butler'dan Green-Kerr gerilimine yorum: "Biraz hoşuma gitti"

Golden State Warriors guardı Jimmy Butler, takım arkadaşı Draymond Green ile başantrenör Steve Kerr arasında yaşanan sert tartışmanın kendisinde olumlu bir etki yarattığını söyledi.

calendar 26 Aralık 2025 12:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Youtube
Butler, Warriors'ın Dallas Mavericks'i mağlup etmesinin ardından ESPN'den Anthony Slater'a yaptığı açıklamada, pazartesi gecesi yaşanan olaya şu sözlerle değindi:
"Buna bayılıyorum. Birbirinize bağırıyorsunuz. Yalan söylemeyeceğim, biraz hoşuma gitti. Böyle yüzleşmeleri severim. Bizim için iyi."

Green ile Kerr, Orlando Magic karşısında oynanan maçta bir mola sırasında hararetli bir tartışma yaşamış, bu esnada Green benchten ayrılarak soyunma odasına gitmişti. Kerr ise kalan oyuncularla birlikte bir hücum seti çizmişti.


Kerr, çarşamba günü yaptığı açıklamada Green ile karşılıklı olarak hem birbirlerinden hem de takımdan özür dilediklerini belirtmiş ve yaşananları "kariyerimin en iyi anı değildi" şeklinde tanımlamıştı. Ancak Butler, olayda bir sorun görmediğini açıkça ifade etti.

"Bu oyunun bir parçası," diyen Butler sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uzun süredir birlikteyseniz, tartışmalar olur. Her zaman sessiz sakin geçmez, bunda sorun yok. Birlikte kazanmış, rekabetçi iki isimden bahsediyoruz ve kazanmaya devam etmek istiyorlar. Bunun yaşanmasını beklerim, sorun değil. Önümüze bakarız."

Warriors, söz konusu tartışmaya rağmen Magic'i mağlup etmeyi başardı ve ardından Mavericks'i yenerek galibiyet serisini üç maça çıkardı. Draymond Green, Mavericks karşısında ilk beşte sahaya çıktı ve 28 dakika oynadı; bu süre, sezon ortalamasının bir dakika üzerindeydi. Green ile Kerr, birlikte 12. sezonlarını geçirirken, bu süreçte Warriors dört NBA şampiyonluğu kazandı. Butler ise geçen sezon ortasında yapılan bir takasla Golden State'e katılmıştı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
