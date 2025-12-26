Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları resmen hız kazandı.
Sporx'in Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından yönetim kurulunun transfer için toplandığını duyurmasıyla birlikte önemli gelişmeler yaşandı.
Sarı-lacivertli kulüpte futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, Başkan Sadettin Saran'ın talimatıyla transfer görüşmeleri için gece saatlerinde yurt dışına çıktı.
TRANSFER TOPLANTISI VE YAŞANANLAR
Sadettin Saran'ın kulüp binasına gelmesinin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu, transferde son durumu değerlendirmek için acil bir toplantı yaptı.
Kulüp binasındaki yönetim toplantısında transferi gündemde olan isimlerin son durumu tek tek ele alındı.
Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, bu gelişmenin ardından Sadettin Saran'ın talimatıyla görüşmeleri sürdürmek için yurt dışına gitti.
Daha önceden planlanan bir ziyaret için Doha'ya giden Ertan Torunoğulları'nın, daha sonra transfer görüşmeleri için Avrupa'ya geçeceği öğrenildi.
GÜNDEM ORTA SAHA VE FORVET
Transferde gaza basma kararı alan Fenerbahçe, PSV Eindhoven'dan Joey Veerman'ın transferinden vazgeçtikten sonra orta saha ve forvet takviyesi için önemli görüşmeler yapacak. Sarı-lacivertliler en kısa sürede iki bölgeye takviye için somut adımlar atacak.
