Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı!

Fenerbahçe'de transferde vites yükseldi! Yönetim toplandı, Ertan Torunoğulları görüşmeler için yurt dışına çıktı.

calendar 26 Aralık 2025 00:49 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 01:28
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları resmen hız kazandı.

Sporx'in Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından yönetim kurulunun transfer için toplandığını duyurmasıyla birlikte önemli gelişmeler yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüpte futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, Başkan Sadettin Saran'ın talimatıyla transfer görüşmeleri için gece saatlerinde yurt dışına çıktı.

TRANSFER TOPLANTISI VE YAŞANANLAR


Sadettin Saran'ın kulüp binasına gelmesinin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu, transferde son durumu değerlendirmek için acil bir toplantı yaptı.

Kulüp binasındaki yönetim toplantısında transferi gündemde olan isimlerin son durumu tek tek ele alındı.

Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, bu gelişmenin ardından Sadettin Saran'ın talimatıyla görüşmeleri sürdürmek için yurt dışına gitti.

Daha önceden planlanan bir ziyaret için Doha'ya giden Ertan Torunoğulları'nın, daha sonra transfer görüşmeleri için Avrupa'ya geçeceği öğrenildi.

GÜNDEM ORTA SAHA VE FORVET

Transferde gaza basma kararı alan Fenerbahçe, PSV Eindhoven'dan Joey Veerman'ın transferinden vazgeçtikten sonra orta saha ve forvet takviyesi için önemli görüşmeler yapacak. Sarı-lacivertliler en kısa sürede iki bölgeye takviye için somut adımlar atacak.  

1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
