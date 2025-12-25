Fenerbahçe'de transfer için yeni gelişme!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın adli kontrolle serbest kalmasının ardından sarı-lacivertli kulüpte gözler transfer operasyonuna çevrildi.
YÖNETİCİLER, KULÜP BİNASI GİTTİ
Sadettin Saran'ı yalnız bırakmayan yönetim kurulu üyeleri, sarı-lacivertli kulübünün başkanının serbest kalmasının ardından kulüp binasına geçmek için yola çıktı.
SARAN DA TOPLANTIDA OLACAK
Ligin ara döneminde transfer için görüşmelerde bulunan Fenerbahçe yönetimi, başkan Sadettin Saran'ın gün içinde kulüp binasına gelmesiyle birlikte kadroya yeni katılacak oyuncularla ilgili sürece devam edecek.
YURT DIŞINDA YENİ GÖRÜŞMELER
Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısında transfer sürecinde yapılan görüşmeler yeniden değerlendirilecek, sonrasında Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek yurt dışında yeniden görüşmelerde bulunacak.
YÖNETİCİLER, KULÜP BİNASI GİTTİ
Sadettin Saran'ı yalnız bırakmayan yönetim kurulu üyeleri, sarı-lacivertli kulübünün başkanının serbest kalmasının ardından kulüp binasına geçmek için yola çıktı.
SARAN DA TOPLANTIDA OLACAK
Ligin ara döneminde transfer için görüşmelerde bulunan Fenerbahçe yönetimi, başkan Sadettin Saran'ın gün içinde kulüp binasına gelmesiyle birlikte kadroya yeni katılacak oyuncularla ilgili sürece devam edecek.
YURT DIŞINDA YENİ GÖRÜŞMELER
Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısında transfer sürecinde yapılan görüşmeler yeniden değerlendirilecek, sonrasında Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek yurt dışında yeniden görüşmelerde bulunacak.