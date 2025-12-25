Fenerbahçe'de transfer için yeni gelişme!

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından yönetim transfer için atağa kalkma kararı aldı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın adli kontrolle serbest kalmasının ardından sarı-lacivertli kulüpte gözler transfer operasyonuna çevrildi.

YÖNETİCİLER, KULÜP BİNASI GİTTİ

Sadettin Saran'ı yalnız bırakmayan yönetim kurulu üyeleri, sarı-lacivertli kulübünün başkanının serbest kalmasının ardından kulüp binasına geçmek için yola çıktı.


SARAN DA TOPLANTIDA OLACAK

Ligin ara döneminde transfer için görüşmelerde bulunan Fenerbahçe yönetimi, başkan Sadettin Saran'ın gün içinde kulüp binasına gelmesiyle birlikte kadroya yeni katılacak oyuncularla ilgili sürece devam edecek.

YURT DIŞINDA YENİ GÖRÜŞMELER

Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısında transfer sürecinde yapılan görüşmeler yeniden değerlendirilecek, sonrasında Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek yurt dışında yeniden görüşmelerde bulunacak.

