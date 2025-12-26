Jaleen Smith'in oyununa Obradovic etkisi

Türk Telekom'un ABD kökenli Hırvat basketbolcusu Jaleen Smith, daha önce birlikte çalıştığı Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in kendisine oyunu farklı bir perspektiften görmeyi öğrettiğini söyledi.



Smith, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Obradovic ile çalışmasının oyun görüşünü geliştirdiğini belirterek, "Artık oyuna bir antrenör perspektifiyle bakabiliyorum. Başlarda sadece oynuyor, durumu okuyor ve tepki veriyordum. Ancak Partizan'da geçirdiğim kısa sürede Obradovic'ten öğrendiklerim sayesinde artık oyunu çok daha iyi görebiliyorum. Orada geçirdiğim zamanın değerini biliyorum; her şeyi özümsemek ve öğrenebileceğim her şeyi öğrenmek için altı ay yeterli bir süreydi." ifadelerini kullandı.



Başantrenör Erdem Can ile Obradovic arasındaki benzerliklere değinen Smith, "Erdem Can'ın hücum setleri konusunda çok geniş bir yelpazesi var. Her maçta, mola dönüşlerinde çizdiği yeni bir oyunla karşılaşıyoruz. Sanırım bu özelliğini Obradovic'ten almış ama kendi tarzını da işin içine katıyor. Bence ikisi de harika antrenörler. Erdem Can, birkaç yıl önce Anadolu Efes'te görev almıştı, o zaman işler yolunda gitmemiş olabilir ama bence bir şekilde o seviyelere geri dönecektir çünkü gerçekten çok iyi bir antrenör ve taktiksel olarak mükemmel." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde yakaladıkları 7 maçlık galibiyet serisini savunmadaki başarıya bağlayan 31 yaşındaki oyun kurucu, yarın karşılaşacakları Anadolu Efes maçıyla ilgili şunları söyledi:Ankara'daki yaşamdan memnun olduğunu dile getiren Smith, başkentte kendisini daha rahat hissettiğini aktararak,diye konuştu.