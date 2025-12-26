Beşiktaş'a Karşıyaka'dan genç kanat!

3. Lig ekibi Karşıyaka'da bu sezon parlayan genç kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'a Beşiktaş talip oldu.
İzmir ekibinin yıldız futbolcunun satışına sıcak bakmadığı, ancak yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde durumu değerlendirebileceği belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Karşıyaka'da 9 maçta forma giyen 18 yaşındaki sağ kanat, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
