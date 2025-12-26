Bahis soruşturmasında İzmir'den 2 futbolcuya daha gözaltı kararı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlatıp, adli ayağı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturmasında 29 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilirken bu isimler arasında İzmir kulüplerinde forma giyen 2 futbolcu da yer aldı.



Aralarında kulüp yöneticileri ve futbolcuların olduğu gözaltı listesinde Aliağa Futbol Kulübü'nden daha önce bahis oynadığı gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası alan İbrahim Yılmaz ve Tire Futbol Kulübü'nden Doğukan Çınar da bulunuyor.



Profesyonel liglerde forma giyen bin 24 futbolcunun arasında 10 Kasım'da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 31 yaşındaki golcü İbrahim Yılmaz 1 yıl hak mahrumiyeti cezası almıştı. 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Aliağa FK, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini 22 Aralık'ta feshetti.



Tire FK forması giyen 30 yaşındaki orta saha Doğukan Çınar ise 10 Kasım'da PFDK'ya sevk edilerek 3 ay hak mahrumiyetiyle cezalandırılmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis operasyonunda Ege ekiplerinden kendi takımlarının maçlarına bahis oynadıkları tespit edilen Göztepeli İzzet Furkan Malak ve Manisa FK'lı Kadir Kaan Yurdakul da tutuklanmıştı. Manisa FK, İstanbul'da tutuklu yargılanan Kadir Kaan'ın sözleşmesini 9 Aralık'ta sonlandırmıştı.



