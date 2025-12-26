26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Bahis soruşturmasında İzmir'den 2 futbolcuya daha gözaltı kararı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasında 29 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilirken, İzmir kulüplerinde forma giyen 2 futbolcunun da listede yer aldığı öğrenildi.

calendar 26 Aralık 2025 13:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bahis soruşturmasında İzmir'den 2 futbolcuya daha gözaltı kararı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlatıp, adli ayağı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturmasında 29 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilirken bu isimler arasında İzmir kulüplerinde forma giyen 2 futbolcu da yer aldı.

Aralarında kulüp yöneticileri ve futbolcuların olduğu gözaltı listesinde Aliağa Futbol Kulübü'nden daha önce bahis oynadığı gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası alan İbrahim Yılmaz ve Tire Futbol Kulübü'nden Doğukan Çınar da bulunuyor.

Profesyonel liglerde forma giyen bin 24 futbolcunun arasında 10 Kasım'da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 31 yaşındaki golcü İbrahim Yılmaz 1 yıl hak mahrumiyeti cezası almıştı. 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Aliağa FK, tecrübeli futbolcunun sözleşmesini 22 Aralık'ta feshetti.

Tire FK forması giyen 30 yaşındaki orta saha Doğukan Çınar ise 10 Kasım'da PFDK'ya sevk edilerek 3 ay hak mahrumiyetiyle cezalandırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis operasyonunda Ege ekiplerinden kendi takımlarının maçlarına bahis oynadıkları tespit edilen Göztepeli İzzet Furkan Malak ve Manisa FK'lı Kadir Kaan Yurdakul da tutuklanmıştı. Manisa FK, İstanbul'da tutuklu yargılanan Kadir Kaan'ın sözleşmesini 9 Aralık'ta sonlandırmıştı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
