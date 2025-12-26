26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Göztepe'ye Brezilyalı stoper!

Göztepe, Brezilya Serie B kulüplerinden Athletico Paranaense forması giyen stoper Leo Pinheiro ile anlaşmaya yakın.

calendar 26 Aralık 2025 11:42
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: Imago
Göztepe'ye Brezilyalı stoper!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilya Serie B kulüplerinden Athletico Paranaense forması giyen Leo Pinheiro ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Brezilya basını da bu haberi doğrularken, ilk kez Yeni Asır Gazetesi'nin gündeme getirdiği 29 yaşındaki savunma oyuncusu için Göz-Göz'ün resmi teklif yaptığı belirtildi. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Pinheiro'nun sözleşmesi 31 Aralık 2028 tarihine kadar devam ediyor.

45 KARŞILAŞMADA 1 GOL ATTI


Bu sezon Brezilya ekibiyle 45 karşılaşmaya çıkan savunma oyuncusu 1 gol kaydetti. Pinheiro'nun Göztepe kadrosunda forma giyen bazı futbolcularla daha önce arkadaşlıklarının bulunması nedeniyle transfere sıcak baktığı da ifade edildi. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
