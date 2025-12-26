Göztepe'ye Brezilyalı stoper!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilya Serie B kulüplerinden Athletico Paranaense forması giyen Leo Pinheiro ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.Brezilya basını da bu haberi doğrularken, ilk kez Yeni Asır Gazetesi'nin gündeme getirdiği 29 yaşındaki savunma oyuncusu için Göz-Göz'ün resmi teklif yaptığı belirtildi. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Pinheiro'nun sözleşmesi 31 Aralık 2028 tarihine kadar devam ediyor.Bu sezon Brezilya ekibiyle 45 karşılaşmaya çıkan savunma oyuncusu 1 gol kaydetti. Pinheiro'nun Göztepe kadrosunda forma giyen bazı futbolcularla daha önce arkadaşlıklarının bulunması nedeniyle transfere sıcak baktığı da ifade edildi. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.