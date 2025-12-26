26 Aralık
Cam Johnson 4–6 hafta sahalardan uzak kalacak

Denver Nuggets forveti Cameron Johnson'ın dizinde kemik zedelenmesi tespit edildi. Johnson'ın 4 ila 6 hafta sonra yeniden değerlendirileceği açıklandı.

26 Aralık 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com

Denver Nuggets forveti Cameron Johnson'ın dizinde kemik zedelenmesi tespit edildi.

Johnson'ın 4 ila 6 hafta sonra yeniden değerlendirileceği açıklandı.

Denver cephesi, ilk etapta daha ciddi bir sakatlıktan endişe ederken, yapılan kontrollerin ardından Johnson'ın durumunun korkulduğu kadar ağır olmadığı belirtildi. Buna rağmen yıldız oyuncu bir süre parkelerden uzak kalacak.

ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, Johnson önümüzdeki dört ila altı hafta içerisinde yeniden kontrole alınacak. Johnson, Dallas Mavericks karşısında oynanan ve Nuggets'ın kaybettiği maçta yaşadığı talihsiz bir düşüşün ardından sağ dizinden sakatlanmıştı.


Bu sezon Denver'a katıldığından bu yana 28 maçta forma giyen Johnson, maç başına 30 dakika süre alarak 11.7 sayı, 3.6 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakalamıştı.

