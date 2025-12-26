Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken yıldız oyunculara ilgi artıyor.



Fichajes'in haberine göre, Sarı-lacivertli ekibin golcüsü Youssef En Nesyri için bu kez Suudi Arabistan'dan iki dev kulübün devreye girdiği öne sürüldü. İddiaya göre Al Ittihad ve Al Ahli, Faslı santrforu kadrosuna katmak için girişim hazırlığında.



AL ITTIHAD VE AL AHLI TAKİPTE

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad ve Al Ahli'nin, En Nesyri'nin durumunu yakından takip ettiği ve transfer için şartları araştırdığı belirtildi. Oyuncuya yönelik ilginin, özellikle golcü arayışı içinde olan kulüplerin planları doğrultusunda şekillendiği ifade ediliyor.Habere göre Fenerbahçe yönetimi, En Nesyri için net bir bonservis beklentisi belirledi. Sarı-lacivertlilerin, Faslı golcünün transferi için 35 milyon euro talep ettiği kaydedildi.Bu süreçte Sevilla'nın payı da dikkat çekiyor. Endülüs ekibi, En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye satışında gelecek transferden %10 pay maddesini sözleşmeye eklemişti. Olası 35 milyon euroluk bir transferde Sevilla'nın kasasına yaklaşık 3,5 milyon euro girmesi bekleniyor.Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan Faslı golcü, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.





