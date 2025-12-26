26 Aralık
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad ve Al Ahli, Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri için devreye girdi. Sarı lacivertlilerin tecrübeli golcüden beklentisi 35 milyon euro.

calendar 26 Aralık 2025 16:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango!
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken yıldız oyunculara ilgi artıyor.

Fichajes'in haberine göre, Sarı-lacivertli ekibin golcüsü Youssef En Nesyri için bu kez Suudi Arabistan'dan iki dev kulübün devreye girdiği öne sürüldü. İddiaya göre Al Ittihad ve Al Ahli, Faslı santrforu kadrosuna katmak için girişim hazırlığında.

AL ITTIHAD VE AL AHLI TAKİPTE



Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad ve Al Ahli'nin, En Nesyri'nin durumunu yakından takip ettiği ve transfer için şartları araştırdığı belirtildi. Oyuncuya yönelik ilginin, özellikle golcü arayışı içinde olan kulüplerin planları doğrultusunda şekillendiği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE'NİN TALEBİ: 35 MİLYON EURO

Habere göre Fenerbahçe yönetimi, En Nesyri için net bir bonservis beklentisi belirledi. Sarı-lacivertlilerin, Faslı golcünün transferi için 35 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

SEVILLA'YA YÜZDE 10 PAY

Bu süreçte Sevilla'nın payı da dikkat çekiyor. Endülüs ekibi, En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye satışında gelecek transferden %10 pay maddesini sözleşmeye eklemişti. Olası 35 milyon euroluk bir transferde Sevilla'nın kasasına yaklaşık 3,5 milyon euro girmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan Faslı golcü, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.



 

